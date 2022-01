Κοινωνία

“Revenge porn”: Έστειλε ροζ βίντεο σε όλες τις επαφές της στα social media

Μία νέα υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας με θύμα 53χρονη. Τι είπε η καταγγέλλουσα.

Το δρόμο για το ακροατήριο του Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης πήρε μία ακόμη υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας που καταγγέλθηκε στις αρμόδιες διωκτικές Αρχές.

Ακολουθώντας τη νομολογία που ανέδειξε η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου και με την οποία είχε αναβαθμιστεί σε κακούργημα η υπόθεση του γνωστού τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου, το Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε σήμερα, κατόπιν εξέτασης ανάλογης περίπτωσης, ότι η πράξη της παραβίασης προσωπικών δεδομένων πρέπει να αντιμετωπιστεί στην κακουργηματική της μορφή. Γι' αυτόν τον λόγο οι πλημμελειοδίκες την παρέπεμψαν σε ανώτερο Δικαστήριο.

Η περίπτωση αυτή αφορά 53χρονη η οποία κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι διέρρευσε, μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης, βίντεο με προσωπικές τους στιγμές. «Δεν μπορώ να περπατήσω στο δρόμο, έχω στιγματιστεί, νομίζω ότι όλοι συζητούν για μένα» κατέθεσε η ίδια, μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη που υπέστη.

Η παραπάνω απόφαση αυτή ήρθε λίγα μόλις 24ωρα μετά από ανάλογη ετυμηγορία του Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης σε υπόθεση 34χρονης, που, ανάμεσα σε άλλα, κατήγγειλε ότι βίντεο και φωτογραφίες με αυστηρά προσωπικό περιεχόμενο αναρτήθηκαν σε πορνογραφικά σαϊτ και σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

