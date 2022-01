Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεά την Τρίτη σε 161 σημεία

Πόσες είναι οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία της επικράτειας. Πόσοι ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Πόσοι είναι οι θάνατοι στην Ελλάδα, από την αρχή της πανδημίας.

Από τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα 161 σημεία και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2022, για τη διενέργεια rapid test για την ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

1. Δ. Αμαρουσίου, Κεντρικό ΚΑΠΗ Αμαρουσίου, Περικλέους 22, 09:30-15:00

2. Δ. Πειραιά, Β΄1 ΚΑΠΗ, Βασιλ. Γεωργίου Β’ 12, 09:30-15:00

3. Δ. Αλίμου, Κανάρη 1, παραπλεύρως Δημοτολογίου Αλίμου, 12:00-18:00

4. Δ. Γλυφάδας,Παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, απέναντι από την Εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κων/νου, 09:30-15:00

5. Δ. Περιστερίου, Δημοτικά καταστήματα – γραφεία Ερυθρού Σταυρού έναντι της πλατείας Δημαρχείου –στάση «Μετρό Περιστέρι», 12:00-18:00

6. Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος (Δημαρχείο), 09:00-15:00

7. Δ. Χαϊδαρίου, Δημαρχείο – Στρ. Καραϊσκάκη 138 και Επαύλεως, 09:00-15:00

8. Δ. Κηφισιάς, Αγ. Παρασκευής 57, Κάτω Κηφισιά, 09:30-15:00

9. Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αίθουσα 1ου ΚΑΠΗ Αλεξιουπόλεως 27, 14:00-20:00

10. Δ. Φυλής, Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, Αίθουσα “Μελίνα Μερκούρη”, 09:30-15:00

11. 1ο πολυδύναμο κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο, Σόλωνος 78 09:30-19:30 (κατόπιν ραντεβού-2103626869, 210362869)

12. 2ο πολυδύναμο Κέντρο-Δημοτικό Ιατρείο-Νέος Κόσμος, Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σμιθ, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2109239865, 2109249787)

13. 3ο Δημοτικό Ιατρείο-Πετράλωνα, θεσσαλονίκης & Ηρακλειδών, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2103427515, -513, 2103469165)

14. 4ο Δημοτικό Ιατρείο-Κολωνός, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2105121921, 2105157239)

15. 5ο Δημοτικό Ιατρείο-Άνω Πατήσια, Σαρανταπόρου 4, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2102015510, -511, 2102015559)

16. 6ο πολυδύναμο Κέντρο- Δημοτικό Ιατρείο-Κυψέλη, Χανίων 4Β, 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού-2108836200, 2108220209)

17. 7η Δημοτική Κοινότητα, Αμπελόκηποι, Πανόρμου 59, (είσοδος από Βραστόβου), 09:30-15:00 (κατόπιν ραντεβού, 2106993487)

18. Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 12:00-19:00.

19. Δ. Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 09:30-15:00.

20. Δ. Θέρμης, ΚΑΠΗ Τριλόφου, Πλατεία δημαρχείου, 09:00-15:00

21. Δ. Χαλκηδόνας, αγροτικό ιατρείο, Άγιος Αθανάσιος, 09:30-15:00.

22. Δ. Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Β ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, Ελευθερίας 55, 09:00-15:00

23. 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Κάτω Τούμπα, Αρτάκης 9, 10:30-13:30

24. Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 10:30-13:30

25. Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00.

26. Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30.

27. Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Παλιά Λαχαναγορά, 09:00 - 15:00

28. Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, ΚΑΠΗ Αγίου Κωνσταντίνου, 08:30 - 12:30

29. Αιτωλοακαρνανία, ΚΑΠΗ Μεσολογγίου, Μεσολόγγι, 08:30-15:30

30. Αιτωλοακαρνανία, Κοινοτικό κτίριο,Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος, 09:00-14:00

31. Άνδρος, Κ.Υ Άνδρου, 09:00-17:00

32. Άνδρος, Γαύριο περιφερειακό ιατρείο, 10:00 - 16:00

33. Αργολίδα, Αίθουσα «Δανάη», Στρατώνες Καποδίστρια, Άργος, 09:00-15:00

34. Αργολίδα, Κέντρο Νεότητας, Ναύπλιο, 09:00-15:00

35. Αρκαδία, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 9:00-15:00

36. Αρκαδία, Παναρκαδικό Νοσοκομείο, Τρίπολη, 8:00-14:00

37. Αρκαδία, Πλατεία Μεγαλόπολης, Μεγαλόπολη, 9:30-14:00

38. Άρτα, Κέντρο Υγείας- ISOBOX, 09:00-15:00

39. Άρτα, ISOBOX-Είσοδος Εκθεσιακού Κέντρου Άρτας, 09:00-15:00

40. Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 08:30-20:30

41. Αχαΐα, Πάτρα, Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, 08:00-20:30

42. Αχαΐα, Πάτρα, ΑΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 200, 09:00-14:30

43. Βοιωτία, Πνευματικό Κέντρο Θήβας, 09:00-15:00

44. Βοιωτία, Αίθουσα Συνεδριάσεων Πέτρινα Κτίρια Αλιάρτου, 09:00-15:00

45. Γρεβενά, Εξεταστήριο Θ ,Ζιάκα 23, 12:00-15:30

46. Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 08:00 - 14:00

47. Δράμα, Κοινότητα Δοξάτου, 09:00-11:00

48. Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:30-15:30

49. Έβρος, Νομαρχείο, Σουλίου 2, 09:00-14:00

50. Έβρος, Κοινότητα Λαβάρων, 09:30-12:00

51. Έβρος, ΚΑΠΗ Διδυμοτείχου, 25ης Μαιου 145, 13:00-15:00

52. Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευρυπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 08:30 - 16.00

53. Έβρος, Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη, 08:00-15:00

54. Εύβοια, Χαλκίδα, 4ο ΚΑΠΗ Χαλκίδας, 7ου Συντάγματος Πεζικού 20, όπισθεν 4ου Λυκείου, 09:00-15:00

55. Εύβοια, Λουτρά Αιδηψού, Λιμένας, Αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:30-15:00

56. Ευρυτανία, ΚΑΠΗ Καρπενησίου, 08.00-14.00

57. Ζάκυνθος, KY Πρώην ΙΚΑ, 08:30-15:30

58. Ηλεία, Πύργος, Αποστολική Διακονία πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00

59. Ηλεία, Αμαλιάδα Δημαρχείο, Ερμού 20, 09:00-14:30

60. Ημαθία, ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, 09:00-15:00

61. Ημαθία, ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, 08:30-15:00

62. Ημαθία, ΚΑΠΗ Νάουσας, Σωφρονίου 25, 09:00-15:00

63. Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

64. Ηράκλειο, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00

65. Ηράκλειο, ISOBOX, Προαύλιος Χώρος 7ης ΥΠΕ, 09:00-18:00

66. Ηράκλειο, Μοίρες, Πολύκεντρο Μοιρών, 10:00-13:00

67. Θάσος, Κ.Υ Πρίνου, 08:00 - 15:00

68. Θεσπρωτία, ΓΝ Φιλιατών, 08:30-13:30

69. Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-17:00

70. Θεσπρωτία, Παλαιό Δημαρχείο Παραμυθιάς, 10:00-14:00

71. Ικαρία, Κέντρο Υγείας Ευδήλου, 09:00-16:00

72. Ιωάννινα, Πλατεία Πύρρου, 09:00-17:00

73. Ιωάννινα, Περιφέρεια Ηπείρου, 09:00-14:00

74. Καβάλα, Κ.Υ. Χρυσούπολης, 08:30-15:30

75. Καβάλα, Νομαρχία Καβάλας, 09:00-15:00

76. Λέρος, δημοτικό κτίριο Δόνα, 09:00 - 14:00

77. Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 08:00-16:00

78. Καρδίτσα, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Τέρμα Σαρανταπόρου, 08:00 -14:00

79. Καρδίτσα, Δημαρχείο Μουζακίου, Προαύλιο Δημαρχείου, 08:00-10:00

80. Καρδίτσα, Πνευματικό Κέντρο Σοφάδων, 10:30-12:30

81. Καρδίτσα, Κεντρική Πλατεία Παλαμά, Ηρ. Πολυτεχνείου 12, 13:00-15:00

82. Καστοριά, Κέντρο Υγείας Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30

83. Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-14:30

84. Κέρκυρα, Κοινοτικό Ιατρείο Μωραίτικων, Μωραίτικα, 09:30-14:30

85. Κεφαλονιά, Αργοστόλι, Πλατεία Βαλλιάνου, 08:00-16:00

86. Κεφαλονιά, Μεσοβούνια, 10:00-14:00

87. Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-17:00

88. Κιλκίς, Ευρωπός, Κοινοτικό Κατάστημα, 09:00-14:00

89. Κιλκίς, Γερακώνα,Αγροτικό Ιατρείο, 09:00-11:00

90. Κιλκίς, Φιλυριά, Αγροτικό Ιατρείο, 12:00-14:00

91. Κοζάνη, Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαίδας, Περγαμου 62, 08:30- 14:00

92. Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 08:15- 15:15

93. Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, πλησίον πανεπιστημίου, 08:30-15:30

94. Κόρινθος, Δημοτικό θέατρο Κιάτου, Γ.Γεννηματά 2, 09:30-14:30

95. Λακωνία, Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, 08:00-15:30

96. Λακωνία, Δημαρχείο Γυθείου 11:30- 15:00

97. Λακωνία, Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 09:30- 16:30

98. Λακωνία, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, 09:00- 14:30

99. Λάρισα, Κεντρική Πλατεία, Μπροστά στο Δημαρχείο, 08:00-15:30

100. Λάρισα, Πλατεία ΟΣΕ, 08:00-18:00

101. Λάρισα, Φάρσαλα, Κεντρική Πλατεία - Δημαρχείο , 09:00-12:00

102. Λάρισα, Πλατεία Αγιάς, Δίπλα από τα Γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου 09:00-14:00

103. Λάρισα, Στέκι Νέας Πολιτείας. Θεοδωρακοπούλου & Καΐρη 8:00-15:30

104. Λάρισα, Μύλος του Παππά, 08:00-15:30

105. Λασίθι, Παλιό Δημαρχείο Αγίου Νικολάου, 09:00-17:00

106. Λέσβος, Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, 08:30-15:45

107. Λέσβος, Μόλυβος, 10:00-14:00

108. Λευκάδα, ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-15:00

109. Λευκάδα, Νυδρί, Παλιό Δημαρχείο, 12:00-14:00

110. Λήμνος, Μύρινα παλαιό θυρωρείο, 08:45 - 14:45

111. Μαγνησία, ΚΑΠΗ Αγ. Βασιλείου Δήμου Βόλου, Τριανταφυλλίδη & Χατζηαργύρη 08:30-15:30

112. Μαγνησία, Μεταξουργείο,Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη 08:30-14:30

113. Μαγνησία, Αλμυρός,Αγίου Τρύφωνος 2 (Έναντι Κ.Υγείας),09:30-14:30

114. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 08:30 - 15:30

115. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Είσοδος Μεγάρου Χορού (Εκπαιδευτικοί/Μαθητές), 08:30 - 19:30

116. Μεσσηνία, Καλαμάτα, Ναός Υπαπαντής, Προαύλιος Χώρος, 13:00 - 20:00

117. Μεσσηνία, Καρδαμύλη, Παλιό Δημοτικό Σχολείο, 09:00 - 13:00

118. Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 08:30-14:00

119. Πάρος, Εκθεσιακός Χώρος Μαρίνα Νάουσας, 09:00-14:45

120. Πάρος, ΚΑΠΗ Παροικιάς, 09:00-13:00

121. Πάρος, Ιατρείο Λευκών, 13:30-14:30

122. Πάτμος, Σκάλα, Πνευματικό κέντρο, Πάτμιον, 08:00-15:00

123. Πέλλα, Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου και Εθνικής Αντιστάσεως, 08:30-15:30

124. Πέλλα, Ξενιτιδειο Αριδαίας, Λεωφόρος Ξενιτίδη 7, 09:30-14:30

125. Πιερία, Ανδρομάχη, 08:00 - 15:00

126. Πιερία, Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, 09:00-15:00

127. Πρέβεζα, Αίθουσα Λιμενικού Ταμείου, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-14:00

128. Πρέβεζα, ΚΑΠΗ Φιλιππιάδας, Φιλιππιάδα, 10:30-13:00

129. Ρέθυμνο, Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Ι.Ν. Αγ.Γεωργίου, Καλλιθέα, 09:00-14:00

130. Ρέθυμνο, Αίθουσα Εκδηλώσεων Ι.Ν. Αγ.Κωνσταντίνου, Ηγ. Γαβριήλ, 09:00-14:00

131. Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 09:00-14:00

132. Ροδόπη, Δημοτικό Κτίριο Βενιζέλου 51, 09:00 - 14:00

133. Ρόδος, Πνευματικό κέντρο Καλυθιών, Καλυθιές, 11.00-14.30

134. Ρόδος, Παλιό νοσοκομείο Ρόδου, Παπαλουκά 5-8, 08.30-

135. Σάμος, Isobox Γ.Ν. Σάμου, 08:15-14:00

136. Σάμος, Isobox Κ.Υ. Καρλοβάσου, 08:00-14:00

137. Σέρρες, Κ.Υ. Σερρών, 08:30-14:30

138. Σκιάθος, Λιμένας Σκιάθου, 08:00-15:30

139. Σύρος, Αθλητικό κέντρο Δημήτριος Βικέλας, 10:00-14:00

140. Τήνος, Κ.Υ Τήνου, 08:00 - 16:00

141. Τρίκαλα, Πλατεία Δεσποτικού 07:30-13:00

142. Τρίκαλα, Ε΄ΚΑΠΗ 10:00-15:30

143. Τρίκαλα, Πλατεία Καλαμπάκας 08:00-10:00

144. Τρίκαλα, Πλατεία Οιχαλίας 09:00-10:30

145. Φθιώτιδα, Δημοτικό Parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00 - 15:00

146. Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμία-Χώρος Εκδοτηρίων, 10:00 - 15:00

147. Φθιώτιδα, Δημοτικό Κατάστημα Δημαρχείο Ελάτειας, Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας, 09:30 - 11:30

148. Φθιώτιδα, Δημοτικό Κατάστημα - Δημαρχείο Κάτω Τιθορέας, Δήμος Αμφίκλειας- Ελάτειας, 12:00 - 14:00

149. Φθιώτιδα, Κτίριο ΟΣΚ (στο Πάρκο του Λαού), Στυλίδα, 09:00 - 13:00

150. Φλώρινα, Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, 08:00-15:30

151. Φλώρινα, ΚΑΠΗ Φλώρινας, Ταγματάρχου Σωτηρίου 1 (Αίθουσα ΚΑΠΗ), 09:00-14:30

152. Φωκίδα, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, 09.00-14.00

153. Φωκίδα, Καστέλλια, 09.00-11.00

154. Φωκίδα, Γραβιά,11.00-13.00

155. Χαλκιδική, Νέα Μουδανιά, Πρώην 4ο Νηπιαγωγείο, Παναγίας Κορυφινής και Καλόλιμνου, 08:30-15:30

156. Χαλκιδική, Συκιά, Πνευματικο Κέντρο Συκιάς 09:30 - 14:30

157. Χαλκιδική, Γαλάτιστα, Δημαρχείο Γαλάτιστας, 09:00 - 15:00

158. Χανιά, Αύλειος χώρος 2ου Κ.Υ Χανίων (1η – 2η ΤΟΜΥ), 08:30 – 14:30

159. Χανιά, Αύλειος χώρος 1ου Κ.Υ Χανίων (Λεωφ. Καραμανλή 99), 11:30 – 16:00

160. Χανιά, Πολιτιστικό Κέντρο Ταυρωνίτη , 09:30 – 14:00

161. Χίος, ΚΑΠΗ Δήμου Χιου, Πολυτεχνείου 25 09:00-14:30

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις - αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet. Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.