Πάνος Νάτσης: Την Τετάρτη η κηδεία του

Η επιθυμία της οικογένειας του νεαρού ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του θλίψη.

Την Τετάρτη θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Πάνο Νάτση συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη Νίκαια.

Ο αιφνίδιος χαμός του ηθοποιού σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο, χώρο. Χαρακτηριστικά ήταν τόσο το μήνυμα της συντρόφου του, όσο και του Γιώργου Καπουτζίδη, με τον οποίο συμπρωταγωνιστούσαν στη σειρά «Σέρρες» που πρόκειται να προβληθεί από την πλατφόρμα του ΑΝΤ1.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» σήμερα ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, η οικογένεια επιθυμεί αντί στεφάνων την κατάθεση χρημάτων στη ΜΚΟ "WOMEN IN NEED", η οποία στηρίζει κακοποιημένες γυναίκες.

«Έτσι θα στείλουμε την θετική μας ενέργεια στον πολύτιμο φίλο μας που χάθηκε και που ήταν ένας υπερευαίσθητος άνθρωπος με αξίες», υπογράμμισε.

«Στην μνήμη του αγαπημένου μας φίλου που έφυγε τόσο ξαφνικά και τραγικά από κοντά μας η οικογένεια του και η σύντροφός του, αποφάσισαν να ζητήσουν από όλους εμας αντί στεφάνων να ενισχυθεί η Διεθνής υποστήριξη γυναικών (που αφορά στις κακοποιήσεις γυναικών) WOMEN IN NEED, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με έδρα στην Βουλα, Υγείας 33 ΤΚ 16673 ΑΦΜ998732508 κ τηλ. 2108996636. Έτσι θα στείλουμε την θετική μας ενέργεια στον πολύτιμο φίλο μας που χάθηκε και που ήταν ένας υπερευαίσθητος άνθρωπος με αξίες», αναφέρεται στην ανάρτηση της οικογένειας του Πάνου Νάτση.

