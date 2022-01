Πολιτική

Άκης Τσοχατζόπουλος: Το ηχητικό στο οποίο εξηγεί γιατί αποκλήρωσε τους συγγενείς του

Αποκλειστικό ηχητικό ντοκουμέντο του πρώην Υπουργού εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ήταν λίγους μήνες πριν πεθάνει όταν ο Άκης Τσοχατζόπουλος άρχισε να καταγράφει τις σκέψεις του σε ένα κινητό τηλέφωνο. Ήθελε να εξηγήσει ποιους από τους συγγενείς του και γιατί αποκληρώνει στις τρεις διαθήκες που συνέταξε, μια εκ των οποίων έχει ήδη δημοσιευτεί. Ο Άκης Τσοχατζοπουλος σε ένα νέο ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο – καταβεβλημένος και ταλαιπωρημένος από τα σοβαρά θέματα της υγείας του – εξηγεί γιατί στην διαθήκη του αποκληρώνει πρόσωπό από το πολύ στενό του περιβάλλον

«Είχε βάλει σκοπό να με κυνηγήσει. Να με διαβάλει, να με υπονομεύσει και να με καταστρέψει. Γι’ αυτό κέρδισε την απόρριψη, την καταδίκη και την καταγγελία απ’ όλους», ακούγεται να λέει στο ηχητικό που αποκλειστικά εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο πρώην υπουργός Άμυνας πριν από το θάνατό του είχε φροντίσει να καταγράφει – σαν ένα ηχητικό ημερολόγιο – όχι μόνο τις σκέψεις του, αλλά να εξηγήσει με σαφήνεια τους λόγους που αποκληρώνει στενούς συγγενείς και πρώην πιστούς συνεργάτες.

Στις τρεις διαθήκες που αναμένεται να δημοσιευτούν όλες έως το τέλος του Φεβρουαρίου ο Άκης Τσοχατζόπουλος «καρφώνει» όσους τον πολέμησαν και αδίκως – όπως λέει – οδήγησαν τον ίδιο και την γυναίκα του στην φυλακή

«Συνειδητοποίησα μετά από ελέγχους και έρευνες που έκανα τους τελευταίους μήνες ότι είμαι θύμα δράσης μίας σπείρας με σκοπό να με εκθέσουν ηθικά, ανθρώπινα και πολιτικά. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο η …, η…., όσο και μία σειρά άλλων συνεργατών του παρελθόντος από το γραφείο μου», αναφέρει ο ίδιος.

Η χήρα του πρώην Υπουργού, Βίκυ Τσοχατζοπούλου δήλωσε στο Mega: «Από τον Άκη Τσοχατζόπουλο ευνοήθηκαν πολλοί όσο αυτός ήταν εν ζωή, συγγενείς και μη, χωρίς όμως οι περισσότεροι από αυτούς να φανούν αντάξιοι της τιμής αυτής, τουναντίον τον έβλαψαν και τον εκμεταλλεύτηκαν και μάλιστα τόσο ενώ ευρισκόταν στη ζωή, όσο και μετά τον θάνατό του. Ελπίζω και εύχομαι να σεβαστούν όλοι αυτοί οι ευεργετηθέντες τις τελευταίες του επιθυμίες, όπως αποτυπώνονται με τις διαθήκες του, και να πράξουν τα όσα ορίζει ο Άκης Τσοχατζόπουλος σε αυτές, ως οφείλουν».

Το πρώην κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη διαθήκη εκφράζει την επιθυμία , μετά το θάνατό του, να συσταθεί ίδρυμα με το όνομά του και πρόεδρο τον 15χρονο σήμερα γιό του, το οποίο θα περιλαμβάνει το απόρρητο αρχείο του, για αυτό και ο πρώην υπουργός με τις διαθήκες του, ζητά να επιστραφούν μέλη του αρχείου του που κατέχουν τρίτα πρόσωπα. Ενώ, η τρίτη διαθήκη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να είναι καταλυτική, καθώς αφορά στοιχεία που φέρεται να είχε εντοπίσει ο ίδιος ο Άκης Τσοχατζόπουλος μετά την αποφυλάκισή του και εικάζεται ότι θα έχει στοιχεία για τις θυρίδες ξένης τράπεζας που έχουν βρεθεί.