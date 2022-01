Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός αισθητός στην Αττική

Σεισμός στη Θήβα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Αττικής.

Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Θήβα, ενώ ήταν αισθητός σε περιοχές της Αττικής. Η δόνηση είχε μέγεθος 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε μόλις στα 5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 10 χιλιόμετρα ανατολικά της Θήβας.

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν ζημιές ή τραυματισμοί.

