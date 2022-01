Κοινωνία

Αθήνα: η καντάδα σε γυναίκα που βγήκε από το νοσοκομείο (βίντεο)

Μόνο συγκίνηση μπορεί να προκαλέσει το βίντεο που κατέγραψε και δημοσίευσε η ηθοποιός Γωγώ Αντζολετάκη.

Το πιο ωραίο «γιατρικό» πήρε την Κυριακή μία γυναίκα που ζει στην Πλατεία Αμερικής.

Η γυναίκα βγήκε από το νοσοκομείο, μετά από νοσηλεία με πολύ σοβαρή ασθένεια και οι φίλοι της, η μπάντα πνευστών «Αγία Φανφάρα» της έκανε καντάδα.

Κι αν η πράξη ακραίας αγάπης των φίλων της μοιάζει κανονική- γιατί συνηθισμένη δεν είναι- η αντίδραση των περαστικών, ακόμα και αυτοκινήτων, μηχανών, που σταμάτησαν και χειροκρότησαν τη γυναίκα είναι απίθανη.

Η ίδια από το μπαλκόνι της απολάμβανε τις εικόνες, τους ήχους και σίγουρα την αγάπη του κόσμου.

Το βίντεο δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο Facebook η ηθοποιός Γωγώ Αντζολετάκη.

«Ένα από τα πιο συγκινητικά... τα πιο ανθρώπινα... τα πιο ευεργετικά για την ψυχή πράγματα, που έχω δει στη ζωή μου!

Σήμερα, Κυριακή 30 Ιανουαρίου, στην οδό Μηθύμνης στην πλ. Αμερικής.

Η μπάντα πνευστών ΑΓΙΑ ΦΑΝΦΑΡΑ να κάνει "καντάδα" σε μια φίλη τους (με σοβαρή ασθένεια) που μόλις βγήκε από το νοσοκομείο.

Και βούιξε ο τόπος από υπέροχες μουσικές, κι η άρρωστη κοπέλλα ψηλά απ' το μπαλκόνι της γ ε λ ο ύ σ ε... κι ο κόσμος που περνούσε απολάμβανε τ' ακούσματα εκστατικός, κι από παντού ανάβλυζε το ακριβό άρωμα της χαράς και της αγάπης.

Αχ, Χριστέ μου... Πόσο όμορφος μπορεί να είναι ο κόσμος σου, όταν εκφράζεται από τόσο όμορφους ανθρώπους!», έγραψε.

