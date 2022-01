Πολιτική

Βουλή – Πολάκης: Νέο σκηνικό έντασης

Σκηνικό έντασης δημιουργήθηκε στη Βουλή με πρωταγωνιστή τον Παύλο Πολάκη.

Στην διακοπή της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, οδήγησε πριν από λίγο η άρνηση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, στις συνεχιζόμενες συστάσεις του προεδρεύοντος της Ολομέλειας, Χαράλαμπου Αθανασίου, να σταματήσει να μιλά εκτός θέματος.

Ο κ. Πολάκης, κατά την συζήτηση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, όταν ήρθε η σειρά του και ανέβηκε στο βήμα, ξεκίνησε την ομιλία του εξαπολύοντας επίθεση στον παριστάμενο υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την υπόθεση «Νοβάρτις».

Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις του προεδρεύοντος του Σώματος να επανέλθει στο θέμα του νομοσχεδίου αλλά και τις προειδοποιήσεις του ότι θα τον ανακαλέσει στη τάξη και θα του επιβληθούν μέτρα για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, ο κ. Πολάκης συνέχισε να μιλά για την «Νοβάρτις».

«Κάντε επίκαιρη ερώτηση να έρθει να σας απαντήσει αναλυτικά ο υπουργός», σχολίασε ο κ. Αθανασίου.

«Ό,τι και να κάνετε εγώ θα τα πω», αντέτεινε ο κ. Πολάκης.

Ο κ. Αθανασίου ζήτησε να μην καταγράφεται τίποτα στα πρακτικά κλείνοντας του το μικρόφωνο.

«Σας ανακαλώ στη τάξη. Θα επιβάλω πειθαρχική ποινή αν δεν συμμορφωθείτε θα εφαρμόσω τον κανονισμό της βουλής. Θα καλέσω τον πρόεδρο της Βουλής να σας υποβάλει, αν κρίνει, πρόταση μομφής», είπε και έκλεισε τα μικρόφωνα.

Ο κ. Πολάκης έκανε λόγο για «ξευτελισμό της Βουλής».

«Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι σεβαστές αλλά κρίνονται. Το σκάνδαλο της «Νοβάρτις» δεν αφορά ιδιωτική διαφορά αλλά υπουργούς και διασπάθιση δημόσιου χρήματος», επέμεινε ο κ. Πολάκης .

Ο κ.Πολάκης, παρά την διακοπή της συνεδριάσεως, καθώς κατά τον Πρόεδρο παραβίαζε τον κανονισμό, αρνείται να κατέβει από το βήμα και φωνάζει επί δεκάλεπτο μόνος του. Δεν έχω μιλήσει καθόλου. Λυπούμαι που δεν τον συγκρατούν και ένας βουλευτής και πρώην υπουργός γίνεται τόσο ρεζίλι pic.twitter.com/UfgmiR0YqS — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 31, 2022

Η συνεδρίαση διεκόπη και ο κ. Αθανασίου αποχώρησε από το προεδρείο μέχρι να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας για να ανακοινώσει την απόφασή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βαδίζει πλέον σε επικίνδυνα για τη Δημοκρατία μονοπάτια. Πριν από λίγο είχαμε μια πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά ήθη εκτροπή εις βάρος βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Ν.Δ.

Ο προεδρεύων Χαράλαμπος Αθανασίου σε διατεταγμένη υπηρεσία δεν δίστασε να κλείσει τα μικρόφωνα στον Παύλο Πολάκη, όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να μιλάει για το σκάνδαλο Novartis με την δικαιολογία ότι μιλάει για άσχετο θέμα. Κάτι όμως που είχε κάνει ελάχιστα λεπτά πριν βουλευτής της ΝΔ, χωρίς να τον διακόψει κάνεις, αφού επαναλάμβανε τα κυβερνητικά ψεύδη για το σκάνδαλο.

Το σύστημα Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι δεν είναι ούτε Νέα, ούτε Δημοκρατία.

Είναι ένα καθεστώς επικίνδυνο για την Δημοκρατία».

«Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα του ήθους και της ευπρέπειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του κ. Πολάκη, επιδιώκει την απαξίωση του πολιτεύματος, τον διχασμό και την ευτέλεια της πολιτικής ζωής. Δεν θα τους παρακολουθήσουμε, γιατί ούτε είμαστε και ούτε θα γίνουμε όμοιοί τους. Οι κανόνες της δημοκρατίας και του Κοινοβουλίου θα δίνουν κάθε φορά, με θεσμικό τρόπο, τις κατάλληλες απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία.

Το Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Η αποψινή θλιβερή εικόνα στο Ελληνικό κοινοβούλιο επιβεβαιώνει ότι κάποιοι συνειδητά επιδιώκουν τον ολοένα και βαθύτερο ευτελισμό των θεσμών.Η χουλιγκανικού χαρακτήρα σύγκρουση μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε πρωτοφανείς καταστάσεις και μετατρέπει τη Βουλή των Ελλήνων σε Βουλή μιας τριτοκοσμικής χώρας Μαζί δημιουργούν και συντηρούν τοξικό κλίμα που ενισχύει την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών για την πολιτική και υποβαθμίζει την ποιότητα της δημοκρατίας μας.Αυτές οι εικόνες και αυτές οι συμπεριφορές δεν αξίζουν στον Ελληνικό λαό».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια του μικροκομματισμού και της ιδιοτέλειας τους πυροδοτούν το κλίμα έντασης με σκοπό τη συσπείρωση των οπαδών τους, ενώ παρασκηνιακά συνεργάζονται στις ψηφοφορίες των νομοσχεδίων ως μια "άτυπη" συγκυβέρνηση! Σήμερα ξεπέρασαν και τον εαυτό τους με ένα τραγικό σκηνικό εντός του κοινοβουλίου. Αν αυτό το σκηνικό παρωδίας στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν είναι στημένο, τότε και οι δύο στήνουν τη δημοκρατία στα 9 μέτρα και τη δολοφονούν. Σε κάθε περίπτωση, είναι επικίνδυνοι για την πατρίδα και τη δημοκρατία».

