Πέθανε ο Νίκος Αντύπας

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του μεγάλου μουσικού, που έγραψε τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

Την τελευταία του πνοή άφησε ο σπουδαίος συνθέτης και μουσικός Νίκος Αντύπας. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή μέσω Instagram η Άλκηστις Πρωτοψάλτη.

Ο Νίκος Αντύπας ήταν ενορχηστρωτής και ντράμερ. Ήταν μια από τις εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Υπήρξε μέλος των Socrates (Drank the Conium). Ενορχήστρωσε δίσκους των Χάρη & Πάνου Κατσιμίχα και της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ενώ στη δεκαετία του ’90 κυκλοφόρησε μια σειρά επιτυχημένων δίσκων -μεταξύ άλλων- με την Χαρούλα Αλεξίου και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τη στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου.

Ο Νίκος Αντύπας μπήκε στην ελληνική δισκογραφία αρχικά ως ντράμερ με τους Ιωνάθαν, αργότερα με το σχήμα των Sunset και ύστερα των διάσημων Socrates. Το 1985 έκανε αίσθηση με την κυκλοφορία «Ζεστά ποτά» των αδερφών Κατσιμίχα, σε ενορχήστρωση δική του.

Το 1991 ανέλαβε την ενορχήστρωση του δίσκου «Μένω εκτός» της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. «Ο Νίκος δεν ενορχήστρωσε απλώς. Ανα-σύνθεσε. Αυτός είναι ο σωστός όρος για την παρουσία του σ’ αυτον τον δίσκο» έγραφε η ερμηνεύτρια στο ένθετο του δίσκου.

Η δουλειά, όμως, που σημάδεψε την καριέρα του ήταν ο δίσκος «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά», σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και με ερμηνεύτρια την Πρωτοψάλτη. Το άλμπουμ γνώρισε τεράστια επιτυχία ενώ το 1998 παρουσιάζεται και με τη μορφή μουσικής παράστασης σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Είχε προηγηθεί, το 1992, το επίσης επιτυχημένο Δι’ ευχών, και πάλι με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, αυτή τη φορά με ερμηνεύτρια τη Χαρούλα Αλεξίου.

Ακολούθησε, το 1994, το «Έϊ!» με την Χαρούλα Αλεξίου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Άρη Δαβαράκη και της ίδιας της Αλεξίου.

