Καμπουράκης – Ντούμας: Επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τους (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του Δημήτρη Καμπουράκη. Τι είπαν για τις επιθέσεις στα σπίτια τους, ο δημοσιογράφος και ο Πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών.

Δυο επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης, με διαφορά λίγων λεπτών, η μια έξω από το σπίτι του προέδρου των ειδικών φρουρών Βασίλη Ντούμα, κοντά στο Πεδίο του Άρεως και η άλλη στη είσοδο της πολυκατοικίας που μένει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καμπουράκης.

Από την έκρηξη έξω από το σπίτι του του προέδρου των ειδικών φρουρών προκλήθηκε φωτιά, ωστόσο δεν επεκτάθηκε σε κοντινά αυτοκίνητα και υπήρξαν μόνο ζημιές στην είσοδο.

Μιλώντας ο ίδιος στην ΕΡΤ ανέφερε πως δεν κινδύνευσε κανείς δεν υπήρχε κίνηση στο δρόμο εκείνη την ώρα. Σχετικά με τις αιτίες της επίθεσης είπε πως πέραν της δημόσιας έκφρασης του λόγου του ως προϊόν της δημοκρατίας δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο.

«Απειλές υπάρχουν διαχρονικά αλλά εδώ μιλάμε για πράξη που έθεσε σε κίνδυνο ζωές. Δεν πτοούν ούτε εμένα, ούτε όσα εκπροσωπώ» είπε και έκανε λόγο για χώρους που δρουν φασιστικά και σχετίζονται με το κέντρο της Αθήνας προσπαθώντας να φιμώσουν απόψεις. «Στηρίζω τη Δημοκρατία, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, αλλά ο αντίλογος δεν είναι η φωτιά, και ο κίνδυνος, η Δημοκρατία έχει τρόπους να εκφραστεί» τόνισε ο Βασίλης Ντούμας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και υπάρχει όπως είπε υλικό από κάμερες, αξιοποιήσιμο που θα εξεταστεί από τις αρχές.

Σε ότι αφορά την έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει ο Δημήτρης Καμπουράκης στην Αργυρούπολη, προκλήθηκαν κάποιες μικρές φθορές.

«Κοιμόμουν και άκουσα έναν κρότο και ένα μπαμ. Βγήκα έξω είχε πάρει φωτιά η πόρτα όλη. Ένα από τα γκαζάκια δεν είχε σκάσει», δήλωσε ο δημοσιογράφος, στον ΣΚΑΪ. Εξήγησε ότι εάν η πόρτα δεν ήταν ασφαλείας η φωτιά θα μπορούσε να μπει μέσα στο ισόγειο της πολυκατοικίας, όπου δεν μένει εκείνος αλλά η πεθερά του που ευτυχώς έλλειπε.

Η επίθεση έχει καταγραφεί σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Ο κ. Καμπουράκης περιέγραψε ότι στο βίντεο φαίνεται ένας τύπος ο οποίος στάθηκε στο πλατύσκαλο με έναν σάκο και αφού έβαλε φωτιά, έφυγε τρέχοντας.

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σε δηλώσεις του αναφέρει ότι «οι επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια του δημοσιογράφου Δημήτρη Καμπουράκη και του προέδρου των ειδικών φρουρών κ. Ντούμα, καθώς και παρόμοιες επιθέσεις που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα σε ιδιωτικά οχήματα αστυνομικών συνιστούν εγκληματικές ενέργειες που δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από κανέναν δημοκρατικό πολίτη.

Αντίστοιχα απαράδεκτες και βαθιά αντιδημοκρατικές είναι οι επιθέσεις των τραμπούκων του Ρουβίκωνα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στα γραφεία της Αττικής Οδού. Η συντεταγμένη πολιτεία θα πράξει όσα απαιτούνται προκειμένου να οδηγηθούν οι ένοχοι αυτών των πράξεων στη δικαιοσύνη και θεωρούμε αυτονόητη την καταδίκη όλων των παραπάνω ενεργειών από το σύνολο του πολιτικού κόσμου».

