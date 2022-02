Κοινωνία

Καμπουράκης: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου.



Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου Δημήτρη Καμπουράκη που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Η έκρηξη έγινε στην είσοδο της πολυκατοικίας που μένει ο Δημήτρης Καμπουράκης στην Αργυρούπολη, όπου προκλήθηκαν προκλήθηκαν μικρές φθορές.

«Κοιμόμουν και άκουσα έναν κρότο και ένα μπαμ. Βγήκα έξω είχε πάρει φωτιά η πόρτα όλη. Ένα από τα γκαζάκια δεν είχε σκάσει», δήλωσε ο δημοσιογράφος, στον ΣΚΑΪ. Εξήγησε ότι εάν η πόρτα δεν ήταν ασφαλείας η φωτιά θα μπορούσε να μπει μέσα στο ισόγειο της πολυκατοικίας, όπου δεν μένει εκείνος αλλά η πεθερά του που ευτυχώς έλλειπε.

Ο κ. Καμπουράκης περιέγραψε ότι στο βίντεο φαίνεται ένας τύπος ο οποίος στάθηκε στο πλατύσκαλο με έναν σάκο και αφού έβαλε φωτιά, έφυγε τρέχοντας.

