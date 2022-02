Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου – Λεβαντόφσκι: Συζητούν για ανανέωση συμβολαίου, αλλά…

Ο Πολωνός «κανονιέρης» είχε δηλώσει ότι θα αποχωρήσει από τους Βαυαρούς, αλλά τώρα είναι έτοιμος να συζητήσει για την επέκταση του συμβολαίου του.

Το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι παραμένει αβέβαιο. Ο Πολωνός επιθετικός το καλοκαίρι είχε τονίσει ότι δεν θέλει να παραμείνει στην Μπάγερν Μονάχου και τα σενάρια για ενδεχόμενη μεταγραφή ήταν πολλά. Τα πράγματα ωστόσο έχουν αλλάξει. Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ ο «Λέβα» έχει αναθεωρήσει την απόφασή του και είναι ανοιχτός να συζητήσει με τους Βαυαρούς για την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο χαρισματικός επιθετικός που αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του 2021, χωρίς όμως να κατακτήσει την χρυσή μπάλα, από το 2014 που μετακόμισε στην Μπάγερν έχει κατακτήσει τα πάντα. Σε 238 συμμετοχές έχει σημειώσει 226 γκολ και έχει σπάσει άπειρα ρεκόρ, με σημαντικότερο αυτό με τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος. Πιο συγκεκριμένα το 2021 σημείωσε 43 γκολ κι έσπασε το στοιχειωμένο ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ που είχε πετύχει 42 το μακρινό 1972!.

Όλα παραμένουν αβέβαια για το μέλλον του «Λέβα», όπου στα 33 του ή θα ανανεώσει με την Μπάγερν ή θα ψάξει για πρώτη φορά στην καριέρα του να αγωνιστεί σε κορυφαίο επίπεδο εκτός γερμανικού πρωταθλήματος...

