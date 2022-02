Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο - Γεωργαντάς: Ποιοι θεωρούνται ανεμβολίαστοι χωρίς την τρίτη δόση

Τι είπε για τα πρόστιμα στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, την χορήγηση των αντιικών χαπιών και τους εμβολιασμούς κατ’ οίκον.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι έδωσε μια σειρά απαντήσεων σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τους πολίτες.

Μετά τις 7 Φεβρουαρίου, ανεμβολίαστοι θα θεωρούνται όσοι δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση κι έχουν περάσει 7 μήνες από τη δεύτερη, όσοι έχουν κάνει το μονοδοσικό κι έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε κι όσοι έχουν νοσήσει κι επίσης πέρασαν τρεις μήνες από τότε.

Διευκρίνισε όμως ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού ισχύει για 9 μήνες σε ότι αφορά ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.

Σε ότι αφορά τους πολίτες άνω των 60 ετών οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμιά δόση εμβολίου, είπε ότι το θετικό στοιχείο είναι πως συνεχίζουν να εμβολιάζονται και μετά την 17η Ιανουαρίου που ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την επιβολή του προστίμου κι από τότε κλείστηκαν 28.000 νέα ραντεβού.

Τα δε πρόστιμα θα βεβαιωθούν τις επόμενες μέρες καθώς υπολείπεται να γίνουν κάποιες διασταυρώσεις, ενώ όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, η πρώτη δόση του εμβολίου απλώς αναστέλλει το πρόστιμο κι αν δεν πραγματοποιηθεί η δεύτερη δόση εντός του προβλεπόμενου χρόνου, το πρόστιμο θα επανέλθει.

Σε ότι αφορά τα αντιικά χάπια, ξεκίνησαν ήδη οι αιτήσεις για την χορήγηση τους από τους γιατρούς, τις οποίες επεξεργάζεται ο ΗΔΙΚΑ κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα αποσταλούν στα σπίτια των δικαιούχων εντός 1-2 ημερών. Διευκρίνισε δε πως η παροχή αντιικών χαπιών αφορά και τους ανασφάλιστους.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο 4ης δόσης, είπε ότι αυτή τη στιγμή προβλέπεται μόνο για τους ανοσοκατεσταλμένους.

Διευκρίνισε επίσης ότι όταν κάποιος νοσήσει μέσα στο ίδιο τρίμηνο 2 φορές, θεωρείται ως μια νόσηση σε ότι αφορά το πιστοποιητικό και τη χρονική του διάρκεια.

Σχετικά με τα αιτήματα για εμβολιασμό κατ’ οίκον, υποβλήθηκαν περίπου 80.000 και υπολείπεται η ικανοποίηση περίπου 10-12 χιλιάδων από αυτά. Για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη δεν προβλέπεται καμία κύρωση.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργαντάς είπε ότι από όσους θα έπρεπε να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, έχει εμβολιαστεί το 80% και μάλιστα το ποσοστό στις ηλικίες άνω των 60, το ποσοστό φτάνει το 90%.

