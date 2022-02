Κόσμος

Βρετανία σε Πούτιν: Θα το πληρώσεις ακριβά αν εισβάλεις στην Ουκρανία

Ο εθνικός ύμνος της Βρετανίας "God Save the Queen" έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ουκρανία.

Η Βρετανία προειδοποίησε σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα υπάρξουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ακύρωσε χθες, Δευτέρα, τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο λόγω διαμάχης που έχει ξεσπάσει σχετικά με τα πάρτι εν μέσω λοκντάουν στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε στον ραδιοσταθμό Times Radio ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες.

"Το σημαντικό μήνυμα που θα πρέπει να λάβει ο Βλαντίμιρ Πούτιν και το λαμβάνει χάρη στον ρόλο που έχει αναλάβει αυτός ο πρωθυπουργός (ο Μπόρις Τζόνσον) είναι: Θα υπάρξει σοβαρό οικονομικό κόστος αν επιδιώξει μια εισβολή στην Ουκρανία", δήλωσε ο Ράαμπ στον Times Radio.

Ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης πρόσθεσε επίσης ότι ο εθνικός ύμνος της Βρετανίας "God Save the Queen" έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ουκρανία.

