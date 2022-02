Life

“Το Πρωινό” - Revenge porn: Γνωστή τραγουδίστρια καταγγέλει πρώην μπασκετμπολίστα (βίντεο)

Θύμα revenge porn "έπεσε" γνωστή τραγουδίστρια. Τι αποκαλύπτει στο "Πρωινό".

Ακόμα μία υπόθεση revenge porn έρχεται στη δημοσιότητα. Το θύμα είναι γνωστή τραγουδίστρια, η οποία καταγγέλλει πρώην μπασκετμπολίστα για διαρροή δικών της βίντεο και φωτογραφιών σε σάιτ πορνογραφικού περιεχομένου

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και αναφερόμενη στο πως βιώνει όλη αυτή την περιπέτεια είπε χαρακτηριστικα "είναι ένας μαραθώνιος, ένα μαρτύριο".

Για τη στάση του συζύγου της ανέφερε "με στήριξε και είναι περήφανος για μένα. Δεν του το είπα από την αρχή της γνωριμίας μας γιατί δεν είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, όμως όταν αποφασίσαμε να το πάμε πιο σοβαρά του το εξομολογήθηκα και μου έδειξε τη στηριξή του".

Μετά την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, η διαρροή ροζ βίντεο από πλημμέλημα έχει αναβαθμιστεί σε κακούργημα.