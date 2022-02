Συνταγές

Ριζότο με γαρίδες από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ιταλική και άκρως απολαυστική συνταγή για το ριζότο από τον σεφ της εκομπής "Το Πρωινό".



Ο Πέτρος Συρίγος ετοίμασε στο "Πρωινό" ριζότο με γαρίδες. Μια ιταλική και άκρως απολαυστική συνταγή για το ριζότο. Εύκολο, γρήγορο και τόσο νόστιμο που θα το λατρέψεις!

Συστατικά για το ριζότο με γαρίδες



1 κ.τ.σ βούτυρο

1 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 μεγάλο λευκό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο (παρά πολύ καλά)

1 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

300 γρ ρύζι Αρμπόριο

Αλάτι κ πιπέρι

250 γρ Μπισκ γαρίδας

160 ml λευκό ξηρό κρασί

2 ΚΣ σχοινόπρασο

20 τμχ γαρίδες νο2 ή νο 3

150 γρ φρεσκοτριμμένο παρμεζάνα

80 γρ βούτυρο φρέσκο (κρύο σε κύβους)

2 ΚΣ σχοινόπρασο ψιλοκομμένο για το γαρνίρισαν



Μπισκ γαρίδας:

Κεφάλια από τις γαρίδες

2 κ.τ.σ αλεύρι

1 ποτηράκι κρασιού κονιάκ

2 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

1 ½ λίτρο νερό

1 καρότο

1 κρεμμύδι

2 κλωναράκια σέλερυ

10 κόκκους πιπέρι

2 δαφνόφυλλα

1 σκ. Σκόρδο

ελαιόλαδο

Η συνταγή για την μπίσκ γαρίδας:

Ξεκινήστε με τον ζωμό βάζοντας σε μια κατσαρόλα ελαιόλαδο να κάψει και ρίξτε τα κεφάλια από τις γαρίδες και αφήστε τα να καούν αρκετά.

Ξεκινήστε με τον ζωμό βάζοντας σε μια κατσαρόλα ελαιόλαδο να κάψει και ρίξτε τα κεφάλια από τις γαρίδες και αφήστε τα να καούν αρκετά. Στη συνέχεια προσθέστε το κρεμμύδι κομμένο σε χοντρές φέτες, το καρότο σε φέτες, το σέλινο σε χοντρά κομμάτια τα μπαχαρικά και την σκελίδα με το σκόρδο.

Για 5 λεπτά περίπου αφήστε τα να καούν και ανακατεύετε.

Έπειτα σβήστε με το κονιάκ και αφήστε το να εξατμιστεί και προσθέστε το αλεύρι και τον πελτέ και τσιγαρίστε τα για 2 λεπτά περίπου ακόμα.

Πρέπει να πάρουν σκούρο χρώμα όλα και τα λαχανικά και τα κεφάλια γαρίδας.

Προσθέστε το νερό και αφήστε να βράσει. Από την στιγμή που θα βράσει μετρήστε 35΄και σβήστε τη.

Τέλος πολτοποιούμε με ένα ραβδομπλέντερ, σουρώστε από μια σίτα ή σουρωτήρι και κρατήστε τον ζωμό.

Ριζότο με γαρίδες – Η εκτέλεση:





Σε ένα Κατσαρολακι βάζουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο

Σε χαμηλή φωτιά προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο.

Βάζουμε τις γαρίδες.

Σοτάρουμε για 2 λεπτά μέχρι το κρεμμύδι να γίνει διαφανές, αφαιρούμε τις γαρίδες σε ένα πιάτο.

Προσθέτουμε το ρύζι αρμπόριο και δυναμώνουμε την φωτιά, σοτάρουμε ανακατεύοντας συνεχώς για 2 λεπτά.

Σβήνουμε με το κρασί.

Ξεκινάμε να προσθέτουμε την μπίσκ ( ο ζωμός πρέπει να ειναι ζεστός) κουταλιά κουταλιά και όταν απορροφήσει τα υγρά του επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.

Αλατοπιπερώνουμε ελαφρώς

Συνεχίζουμε μέχρι να χυλώσει προσθέτοντας συνεχώς μπίσκ και ανακατεύοντας και να ψηθεί το ρύζι (το ρύζι πρέπει να είναι διαφανές και να μην έχει άσπρα στίγματα).

Βάζουμε ξανά τις γαρίδες και το μαγειρεύουμε για άλλα 2 λεπτά.

Αφαιρούμε το κατσαρολάκι από την φωτιά και ενσωματώνουμε σίγα σίγα το κρύο βούτυρο και την Παρμεζάνα.

Ανακατεύοντας συνεχώς, σερβίρουμε σε ένα ημιβαθυ πιάτο και αραδιάζουμε κατά μήκος τις γαρίδες από πάνω.

Τέλος γαρνίρουμε με μια γραμμή από ψιλοκομμένο σχοινόπρασο πάνω στις γαρίδες

Σημείωση

Το ριζότο μαγειρεύεται σε δυνατή φωτιά συνεχώς από την στιγμή που βάζουμε το ζωμό.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πάνος Νάτσης: Η κηδεία και η έκκληση της οικογένειας του (βίντεο)

Καμπουράκης: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του

“The 2Night Show” - Ορφέας Αυγουστίδης: Ο “Σασμός” και η συνύπαρξη του με την Μαρία Τζομπανάκη