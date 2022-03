Life

Χείλη που λάμπουν... η τάση στα κραγιόν για το 2022!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χείλη που μαγνητίζουν….. Δείτε πόσο εύκολα και απλά μπορείτε να ακολουθήσετε τις τάσεις της μόδας.

Tα χείλη που λάμπουν ήταν άκρως θελκτικά και “επικίνδυνα” μεταξύ διασημοτήτων όπως η Aaliyah, η Paris Hilton και η Victoria Beckham κατά τα τέλη των 90’s και αρχές του 00΄s. H τάση δεν άργησε να κυριεύσει και εμάς τους απλούς θνητούς. Με την εισαγωγή του Rimmel Sweet Jelly, του Bourjois Effet 3D και της αξέχαστης συλλογής Lip Smacker, το lip gloss ήταν η πρώτη προσπάθεια για το σωστό μακιγιάζ, ως μια πρόταση ομορφιάς που ήταν εύκολη – για να μην αναφέρουμε και οικονομική.

Χρόνια αργότερα, με την άνοδο των Kardashian-Jenners και το μακιγιάζ στο Instagram, το wet look έπεσε στη λήθη. Το lipgloss εξαφανίστηκε από τον χάρτη του μακιγιάζ, και εμφανίστηκαν –αμφισβήτητα πιο κολακευτικές– βελούδινες, ματ υφές χάρη σε μάρκες όπως η MAC, η Kylie Cosmetics και η NYX. Αλλά όλες οι τάσεις κάνουν τον κύκλο τους.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει την άνοδο (και την πτώση) των ρετρό εμφανίσεων ομορφιάς όπως το καφέ lip liner, το ματ δέρμα και τα τέλεια διαμορφωμένα φρύδια. Και αν το TikTok έχει δυναμική, το lip gloss διεκδικεί και πάλι μια θέση στο οπλοστάσιό μας στο μακιγιάζ.

Το hashtag #lipgloss μπορεί να υπερηφανεύεται για τις 3,9 δισεκατομμύρια προβολές και πλήθος, ενώ η Lookfantastic αναφέρει ότι οι πωλήσεις lip gloss έχουν αυξηθεί κατά 36% σε σύγκριση με πέρυσι. Η εμμονή μας με τη νοσταλγία του lipgloss είναι αναμφίβολα πίσω.

Είναι ένα κατάλληλο προϊόν μακιγιάζ που ενισχύει τη φυσική μας ομορφιά και δεν είναι τόσο δραματική αλλαγή όσο, ας πούμε, ένα τολμηρό κραγιόν. Χάρη στην πανδημία, το να ζούμε με μάσκες προσώπου έχει γίνει αναγκαίο κακό και αυτό μας έχει κάνει συλλογικά να αγκαλιάζουμε τον μινιμαλισμό του μακιγιάζ . Ακριβώς όπως το δέρμα, οι τάσεις του lip gloss του 2022 απογυμνώνονται. Σκεφτείτε καθαρές, γυμνές και πάντα τόσο ελαφρώς χρωματισμένες αδιαφανείς αποχρώσεις για το μακιγιάζ σου το 2022!

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr