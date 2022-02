Κοινωνία

Ζαμπίδης: Ταυτοποιήθηκαν οι ανήλικοι που προσπάθησαν να διαρρήξουν το σπίτι του (βίντεο)

Στα ίχνη των δύο εκ των τριών νεαρών που αποπειράθηκαν να διαρρήξουν το σπίτι του Μιχάλη Ζαμπίδη οι διωκτικές αρχές. Τι δήλωσε στο "Πρωινό"

Στα ίχνη των δύο εκ των τριών νεαρών που αποπειράθηκαν να διαρρήξουν το σπίτι του Μιχάλη Ζαμπίδη στη Βούλα, έφτασαν οι διωκτικές αρχές.

Οι διαρρήκτες, ηλικίας 17 και 18 ετών, αναγνωρίστηκαν από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του kick boxing, ως τα πρόσωπα που προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι του.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 14 Νοεμβρίου του 2021 όταν ο Μιχάλης Ζαμπίδης φτάνοντας στο σπίτι είδε δύο άτομα να πηδούν από την μάντρα του σπιτιού και να τρέπονται σε φυγή. Ο ένας εκ των δύο δραστών εντοπίστηκε στο σπίτι του, ενώ ο άλλος αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" είπε "δεν έχω υποβάλλει μήνυση, εφόσον δεν είχαμε κάτι άλλο"

