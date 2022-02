Πολιτική

Μητσοτάκης: Η ανεξαρτησία των δικαστών προϋπόθεση για την εμβάθυνση του κράτους δικαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομιλία του Πρωθυπουργού στην ορκωμοσία τον σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη.



«Η οργανωτική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών αποτελεί προϋπόθεση για την εμβάθυνση του κράτους δικαίου στην εποχή μας, αλλά και συστατικό στοιχείο της δημοκρατικής ζωής στον τόπο μας, πολύ περισσότερο, όταν, δυστυχώς, στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ωμές παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας στο έργο τους και συμπεριφορές που πλήγωσαν το κύρος της Δικαιοσύνης», επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην ορκωμοσία τον 125 σπουδαστών όλων των κατευθύνσεων της 28ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη.

«Με αυτή την εμπειρία θα σας ζητούσα και σήμερα να κλείσετε τα αυτιά σας σε οποιαδήποτε απειλή μπορεί να εκτοξεύεται εναντίον σας από κάποιους και με τις αποφάσεις σας να πιστοποιείται καθημερινά την ανεξαρτησία σας», είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους σπουδαστές.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα αναβαθμιστεί η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη με την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη σημαντική αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευομένων, ενώ θα καθιερωθεί και η εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε θεσμικές και άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με στόχο τη γρήγορη και άμεση απόδοση Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο είπε ότι υπάρχει ένα σχέδιο με πενταετή ορίζοντα και σε αυτό εντάσσονται η αγορά κτιρίου 30.000 τετραγωνικών μέτρων για να λυθεί επιτέλους το ζήτημα του Δικαστικού Μεγάρου του Πειραιά για να γίνει η έδρα όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της πόλης. Η επέκταση του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών σε νέο Δικαστικό Μέγαρο, οι ανακαινίσεις του ιστορικού κτιρίου του Αρσακείου όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Διαμορφώνεται σε όλη τη χώρα ένας νέος δικαστικός χάρτης, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, τόνισε, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η συνέχιση της ψηφιοποίησης στο χώρο της δικαιοσύνης. Ανακοίνωσε, επίσης, την ίδρυση της Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων στα πρότυπα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και την ριζική αλλαγή του νέου κώδικα οργανισμού των δικαστηρίων με έμφαση στην αξιολόγηση στη λογοδοσία και στην αξιοκρατία παρέχοντας κίνητρα για όσους θέλουν πραγματικά να διακριθούν και διαφυλάσσοντας, όμως, την επετηρίδα ως βασικό κριτήριο προαγωγής και ανέλιξης.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο γενικός διευθυντής της εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Δημήτριος Εμμανουηλίδης απένειμε στον κύριο Μητσοτάκη αναμνηστική πλακέτα.

Στην ορκωμοσία παρέστησαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Δημήτριος Σκαλτσούνης, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γκιουλέκας, Έλενα Ράπτη, Στράτος Σιμόπουλος, Θεόδωρος Καράογλου κ.α

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΧΕΠΑ: Εισαγγελική παρέμβαση μετά την καταγγελία για κορονοπάρτι στην κοπή της πίτας

Τασούλας: Ο Πολάκης παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

Εμβόλιο - Γεωργαντάς: Ποιοι θεωρούνται ανεμβολίαστοι χωρίς την τρίτη δόση