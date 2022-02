Αθλητικά

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠΑΕ Άρης κάνει λόγο για στυγνούς δολοφόνους και ζητά απο τις Αρχές να βρουν τους ενόχους και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μετά τον ΑΣ και η ΠΑΕ Άρης πήρε θέση, μέσω ανακοίνωσης για το θανατηφόρο περιστατικό, κατά το οποίο τα ξημερώματα της Τρίτης (01/02) ένας 19χρονος φίλος του Άρη έχασε τη ζωή του σε συμπλοκή, και ακόμη δύο τραυματίστηκαν.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση και στυγνούς δολοφόνους που επέλεξαν να κόψουν το νήμα της ζωής ενός νέου 19χρονου ενώ ζητά επισταμένα απο τις Αρχές να βρουν τους ενόχους και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

«Περάσανε μόλις δύο χρόνια από την δολοφονία του Τόσκο Μποζατζίσκι.

Τα δάκρυα δεν έχουν στεγνώσει ακόμη…

Θέλαμε να πιστεύουμε, ελπίζαμε, ότι ο κύκλος της τυφλής οπαδικής βίας θα έκλεινε με τη δολοφονία του Βούλγαρου φιλάθλου μας, που έκανε το… λάθος να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να δει το ντέρμπι με τον Π.Α.Ο.Κ. Δυστυχώς…

Τα ξημερώματα, κάποιοι στυγνοί δολοφόνοι διάλεξαν να κόψουν το νήμα της ζωής σε ένα παιδί 19 χρόνων επειδή ήταν φίλαθλος του Άρη. Ασύλληπτο! Δεν το χωράει ο νους μας! Επειδή ήταν φίλαθλος του Άρη, κάποιοι στυγνοί δολοφόνοι αποφάσισαν να του αφαιρέσουν τη ζωή. Θεέ μου, γιατί; Θεέ μου που πάμε;

Και μαζί με το 19χρονο παιδί, που τους εκλιπαρούσε «σας παρακαλώ μη με χτυπάτε άλλο» (ραγίζει η καρδιά μας…), μέχρι να ξεψυχήσει, έστειλαν άλλα δύο παιδιά στο νοσοκομείο. Τον Άγγελο και τον Δημήτρη. Ευτυχώς τα δύο παιδιά ζούνε. Θα τους δει ξανά η μάνα τους, ο πατέρας τους, η οικογένειά τους





Στην μάνα του 19χρονου Αλκιβιάδη που χάθηκε, όμως, στον πατέρα του, στην οικογένειά του, τι θα πούνε οι δολοφόνοι; Τι θα πούμε όλοι εμείς; Ως κοινωνία;

Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι: Δεν επρόκειτο για «οπαδική συμπλοκή», όπως κάποιοι τεχνηέντως επιχειρούν να περιγράψουν το περιστατικό. Πιθανώς για να προσφέρουν άλλοθι στους δολοφόνους. Πρόκειται ξεκάθαρα για ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ.

Πρόκειται για εν ψυχρώ δολοφονία. Τρία… αμούστακα παιδιά περπατούσαν σε στενό της Χαριλάου τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, δίπλα στο γήπεδο, κι εμφανίζεται ένα λευκό ΙΧ (σύμφωνα με τις έως τώρα μαρτυρίες).

«Γ@@@μ@ τον Αρη, ρε μ@@@» φώναξε ένας επιβάτης του λευκού ΙΧ, ο οποίος στη συνέχεια κατέβηκε και με ένα δρεπάνι (!!!) αφαίρεσε τη ζωή του 19χρονου Αλκιβιάδη, τραυματίζοντας σοβαρά τα άλλα δύο παιδιά της παρέας.





Καμία… «οπαδική συμπλοκή». Ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση.

Ως εδώ και μη παρέκει. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. Ήρθε η ώρα που η Ελληνική Αστυνομία, μαζί με την Ελληνική Δικαιοσύνη, πρέπει να βάλουν ένα τέλος σ’ αυτόν τον κύκλο αίματος. Φτάσαμε στο σημείο «μηδέν».

Η ΠΑΕ Άρης περιμένει από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης να εντοπίσει και να συλλάβει τους δράστες της χθεσινής δολοφονικής ενέργειας.

Από την Ελληνική Δικαιοσύνη αναμένουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων. Χωρίς άλλες «εκπτώσεις» και «συμψηφισμούς». Δεν πάει άλλο…

Η ΠΑΕ Αρης εκφράζει τη θλίψη της για την δολοφονία του 19χρονου φιλάθλου μας. Στην οικογένεια του άτυχου παιδιού ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Όλη η οικογένεια του Συλλόγου είμαστε μια αγκαλιά δίπλα τους».?