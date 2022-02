Κοινωνία

Πάνος Νάτσης: Το πόρισμα του ιατροδικαστή για τον θάνατό του

Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής στη σορό του Πάνου Νάτση.

Πολλαπλά κατάγματα στο κεφάλι και το σώμα εντόπισε ο ιατροδικαστής στη σορό του Πάνου Νάτση, που σκοτώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Η σορός του έφερε βαρύτατες κακώσεις κεφαλής και θώρακα, σπασμένο πόδι και είχε συρθεί στο έδαφος, καθώς η δεξιά πλευρά του σώματός του είχε εκδορές.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά επίσης, σύμφωνα με το lawandorder.gr, ότι ο ηθοποιός πιθανόν φορούσε κράνος, αλλά είτε ήταν παλιό, είτε δεν ήταν δεμένο.

Αυτό που αναμένεται τώρα είναι η έκθεση του πραγματογνώμονα για το πώς ακριβώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο.

