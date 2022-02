Κόσμος

Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών - Μεταναστευτικό: Διασπορά fake news για το Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, δεν είναι η πρώτη φορά που διαδίδει ψεύδη σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού από το λιμενικό και τη Frontex στο Αιγαίο.

Σε ένα νέο μαραθώνιο fake news, προέβη ο τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμαν Σοϊλού.

Για μία ακόμη φορά, ο τούρκος υπουργός, μέσα από μία ανάρτησή του στο Twitter, εξαπέλυσε πυρά κατά της Ελλάδας και του Λιμενικού Σώματος για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στο Αιγαίο.

Χαρακτηριστικά ανέφερε πως άνδρες του Λιμενικού, έριξαν στη θάλασσα τρεις μετανάστες που επιχείρησαν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα. Μέσα από ένα βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να αναφέρει πως τον έριξαν στη θάλασσα.

Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σχολίασε συγκεκριμένα στην ανάρτησή του: «Βαρβαρότητα, σκληρότητα… Το ελληνικό λιμενικό πέταξε στη θάλασσα τρεις μετανάστες στα ανοιχτά του Καραάντα-περιοχής Τσεσμέ. Δύο από αυτούς διασώθηκαν, ένας μετανάστης πέθανε… Ας κοιμάται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο απόστολος της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η σκληρή Frontex πρέπει να επίσης να λογοδοτήσει».

Barbarl?k, Canilik...



Cesme Karaada ac?klar?nda Yunan Sahil Guvenligi, 3 gocmeni denize att?.

2’si kurtar?ld?, 1 gocmen hayat?n? kaybetti...



Ozgurluk ve insan haklar? havarisi Avrupa Birligi uyusun.



Cani @Frontex de hesap vermeli... pic.twitter.com/uMrbJqRUoI — Suleyman Soylu (@suleymansoylu) January 31, 2022





Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς αποτελεί πάγια ρητορική της Τουρκίας, χωρίς όμως να επισημαίνει πουθενά, τα παράνομα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών που ξεκινούν από τα παράλιά της.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση

Καμπουράκης: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο σπίτι του

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: τι έδειξαν οι εξετάσεις της 24χρονης