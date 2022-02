Οικονομία

Ανδρουλάκης: Δημοσιονομική πολιτική με ανταγωνιστική και παραγωγική βάση

Με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος συναντήθηκε ο επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής.

Ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκε από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, και στελέχη της Τράπεζας για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δεδομένου, όπως δήλωσε μετά την συνάντηση, ότι «είναι πολύ σημαντικό η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθούμε να είναι τέτοια, ώστε να στηρίξει την οικονομία και να δημιουργήσει μια νέα, ανταγωνιστική παραγωγική βάση, να στηρίξει τα νοικοκυριά, διότι ζούμε μια εποχή πολύ μεγάλης ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας».

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε λάθος της κυβέρνησης να χρησιμοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης ως ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ. «Πρέπει να υπάρχει όραμα ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, και καλό θα είναι να ακολουθήσουμε και παραδείγματα άλλων χωρών, που χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα και για κοινωνικούς λόγους, όπως είναι η Πορτογαλία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ επισημαίνοντας ότι πρέπει «να τα κάνουμε κι εμείς αυτά εδώ, τα έχουν ανάγκη τα ελληνόπουλα για να κάνουν νέες οικογένειες, να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό».

Προσέθεσε ότι χρειάζονται επενδύσεις εξωστρέφειας που αυξάνουν τις εξαγωγές και επενδύσεις που δημιουργούν ένα ισχυρό ενεργειακό δίκτυο ισχυρής διασυνδεσιμότητας, ώστε τα θέματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας να μην είναι επιχειρήσεις και επενδύσεις για λίγους, αλλά να διαχυθούν ως τεχνολογίες και ως οικονομικά κίνητρα σε ευρύτερα οικονομικά στρώματα του ελληνικού λαού.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι τέτοιες πολιτικές «δεν μπορεί να είναι κυβερνητικές επιλογές με το βλέμμα στους εκλογικούς κύκλους, αλλά πρέπει να είναι επιλογές που θα αφορούν μακροπρόθεσμα μια ισχυρή ελληνική οικονομία εντός της ΕΕ, που αντιλαμβάνεται τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις παγκόσμιες προκλήσεις με έναν δυναμικό τρόπο».

