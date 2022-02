Αθλητικά

Δολοφονία Θεσσαλονίκη - Ηρακλής: Στα χρώματα του Άρη έβαψε το σήμα του

Με αυτή τη συμβολική κίνηση ο ιστορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο νέο.

Η υπόθεση της δολοφονίας του νεαρού φίλαθλου του Άρη στη Θεσσαλονίκη, έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Σε μία προσπάθεια να περάσει το μήνυμα πως πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην οπαδική βία, η ομάδα του Ηρακλή, ενός από τους ιστορικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης, προέβη σε μία συγκινητική κίνηση.

Η ΠΑΕ Ηρακλής, θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής στον 19χρονο που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, έβαψε το σήμα της ομάδας στα χρώματα του Άρη και έκανε μία δημοσίευση που συγκινεί στα social media με μία απλή ανακοίνωση που γράφει στα hashtags, "Ποτέ Ξανά".

