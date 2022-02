Οικονομία

Voucher σε εκπαιδευτικούς για τεχνολογικό εξόπλισμό

Πώς θα διατεθούν στους εκπαιδευτικούς για την αγορά εξοπλισμού.

Αύριο, Τετάρτη, θα παρουσιαστεί στη Βουλή από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία 160.000 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, μόνιμοι και αναπληρωτές, δικαιούνται voucher 200 ευρώ για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» ύψους 140 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ως στόχο έχει την «περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης», έχει ήδη εξασφαλίσει voucher για τον ίδιο σκοπό σε 560.000 νέους ηλικίας 4-24 ετών, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Τα voucher θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς χωρίς κοινωνικά ή άλλα κριτήρια.

