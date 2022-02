Κοινωνία

Bullying: διασυρμός 12χρονης μαθήτριας ΑμΕΑ (βίντεο)

Η μητέρα της μαθήτριας περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε η κόρη της, η έκκλησή της και η «συγγνώμη» του θύτη.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Έγινε ο περίγελος του σχολείου, την έφτυναν, την έβριζαν, ήθελε να βάλει τέλος στην ζωή της», περιγράφει η Κατερίνα Φωτιάδου, μητέρα 12χρονης μαθήτρια ΑμΕΑ στην Κέλλυ Χεινοπώρου και τον ΑΝΤ1, τι έζησε η κόρη της.

Η μητέρα της 14χρονης μαθήτριας περιγράφει τα δύσκολα δυο τελευταία χρόνια που βιώνει η κόρη της, εξαιτίας του διαδικτυακού bullying που καταγγέλλει ότι δέχτηκε από συμμαθητές της. Στα 12 της χρόνια, όταν το κορίτσι - το οποίο βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού – πήγε στην πρώτη γυμνασίου, συμμαθήτριά της άνοιξε δυο λογαριασμούς με τα στοιχεία της 12χρονης και αναρτώντας γυμνές φωτογραφίες άρχισε να την διασύρει

«Έχει οριστεί δικάσιμος στις 3 Μαρτίου, ζητάμε παραδειγματική τιμωρία», λέει η γυναίκα.

Η 12χρονη συμμαθήτρια του θύματος είχε ομολογήσει την πράξη της στις αρχές.

«Ήταν στο πλαίσιο ενός ανώριμου παιχνιδιού, χωρίς να έχω σταθμίσει τις συνέπειες της πράξης μου. Έχω μετανιώσει και έχω ήδη ζητήσει συγγνώμη. Οι φωτογραφίες με τα απόκρυφα σημεία του σώματος δεν ανήκαν στην ίδια, αλλά ήταν φωτογραφίες που αναζητήθηκαν μέσω διαδικτύου», δηλώνει η 12χρονη μαθήτρια, θύτης του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Είναι δεκάδες όμως οι περιπτώσεις παιδιών με αναπηρίες που σε σχολεία με παιδιά τυπικής ανάπτυξης δέχονται σκληρό εκφοβισμό από τους συμμαθητές τους.

«Από το νηπιαγωγείο ακόμη αντιμετωπίσαμε πολλά περιστατικά. Άρχισαν να εκμεταλλεύονται την αθωότητά του, να του βάζουν να κάνει διάφορα πράγματα και να γελούν μαζί του, καθώς τον βιντεοσκοπούν. Να του λένε «κάνε τον κόκορα, κάνε το γάιδαρο ή του έδιναν ψεύτικα τηλέφωνα , όπου το παιδί καλούσε και ποτέ δεν απαντούσαν. Το παιδί απέκτησε μελαγχολία , να είναι στα πρόθυρα κατάθλιψης», περιγράφει η μητέρα.

«Ήταν ένα παιδί απομονωμένο στο σχολείο. Όποιο παιδί τολμούσε να παίξει μαζί της , τα άλλα παιδιά τους εκβιάζανε. Είχαμε βρισιές, κοροϊδίες. Την φώναξε φίλη της στο σπίτι και ο αδελφός της προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί αλλά ευτυχώς το παιδί μου μπόρεσε και ξέφυγε», συνεχίζει.

Οι γονείς και τα παιδιά τους, που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν άλλες αναπηρίες, ζητούν να πάψει ο σχολικός και αργότερο ο κοινωνικός τους αποκλεισμός

«Τα παιδιά μας ζουν έναν εφιάλτη. Πρέπει να σταματήσει αυτή η βία», καταλήγει η μητέρα.

