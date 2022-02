Κοινωνία

Δολοφονία 19χρονου – Ζέρβας: Να προσέξουμε για αντίποινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης στον ΑΝΤ1 για τη δολοφονική επίθεση κατά 19χρονου στην πόλη.

«Είμαι συντετριμμένος, συγκλονισμένος. Είναι μια μαύρη μέρα για την πόλη μας και πραγματικά πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω από αυτό», είπε για τη δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι, δεν είναι μοναδικό, αλλά «πολλαπλό φαινόμενο». «Πρέπει όλοι να σκύψουμε, ο καθένας στο μερίδιο που του αναλογεί», είπε, τονίζοντας ότι, πρέπει να ληφθούν μέτρα.

«Πρώτα από όλα όμως, πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι. Να τιμωρηθούν», τόνισε, για να υπογραμμίσει «αυτό το πνεύμα που είδαμε στις ανακοινώσεις των αθλητικών ομάδων, να βγει στην κοινωνία».

«Να έχουμε τον αθλητισμό ως χαρά και όχι ως μίσος», διεμήνυσε ο δήμαρχος.

Τέλος, απάντησε σε σχετικό ερώτημα για το αν θα υπάρξουν αντίποινα ότι, «πρέπει να προσέξουμε. Αυτό ζήτησα από τον Θεοδωρικάκο, να υπάρχουν έλεγχοι, στο κομμάτι της ασφάλειας, στην παιδεία, στον αθλητισμό, είναι πηγή ζωής και δεν μπορεί να σου πάρει τη ζωή», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: τι έδειξαν οι εξετάσεις της 24χρονης

Βαρθολομιό: Ορφάνεψε για δεύτερη φορά – Η τραγική ιστορία ενός 12χρονου

“The 2Night Show” με Παπαβλασοπούλου και Ίμβριο (εικόνες)