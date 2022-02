Κόσμος

Η έγκυος δημοσιογράφος επέστρεψε στη Νέα Ζηλανδία από την ασφάλεια των Ταλιμπάν

Η έγκυος δημοσιογράφος που βρήκε «αγκαλιά» ασφαλείας στους Ταλιμπάν, επέστρεψε στη χώρα της.

Η δημοσιογράφος Σάρλοτ Μπέλις, μια ανύπαντρη έγκυος δημοσιογράφος από τη Νέα Ζηλανδία, η οποία είχε αποκλειστεί στο Αφγανιστάν, καθώς οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας δεν της είχαν δώσει άδεια να επιστρέψει λόγω των κανονισμών για την Covid-19, έλαβε τελικά άδεια να επιστρέψει στο σπίτι της τον Μάρτιο.

«Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε σπίτι και που θα περιτριγυριζόμαστε από οικογένεια και φίλους σε μια τόσο ιδιαίτερη στιγμή», είπε η Μπέλις σε tweet της σήμερα.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας επανεξέτασε το αίτημά της «σχετικά με τον παράγοντα κινδύνου της τοποθεσίας μας», που περιλαμβάνει «κίνδυνους τοκετού» στο Αφγανιστάν.

Η Μπέλις έκανε ρεπορτάζ στο Αφγανιστάν ως δημοσιογράφος του Al Jazzera όταν οι Ταλιμπάν ανέκτησαν την εξουσία πέρυσι. Έμεινε έγκυος και επέστρεψε στη Ντόχα, τον σταθμό εργασίας της στο Κατάρ. Ο σύντροφός της, Τζιμ Χουλεμπρεκ, Βέλγος φωτορεπόρτερ, έχει τη βάση του στο Αφγανιστάν.

Καθώς είναι παράνομο στο Κατάρ μια ανύπαντρη γυναίκα να είναι έγκυος, κράτησε μυστική την εγκυμοσύνη της ενώ προετοιμαζόταν για την επιστροφή της στη Νέα Ζηλανδία. Χρειάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά της και να επιστρέψει στην Καμπούλ.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε τη σπαρακτική δοκιμασία της σε ένα μακροσκελές άρθρο που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα στην ημερήσια εφημερίδα New Zealand Herald, καθώς της απαγορεύτηκε η είσοδος στην πατρίδα της ενώ προετοιμαζόταν για τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

«Ένιωσα προδομένη» από τη Νέα Ζηλανδία, είπε την Κυριακή από την Καμπούλ η δημοσιογράφος σε συνέντευξή της στο Radio New Zealand .

Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε η New Zealand Herald, η Μπέλις εξήγησε ότι εργαζόταν για το κανάλι Al-Jazeera στο Αφγανιστάν. Επιστρέφοντας στη Ντόχα, όπου βρίσκεται η έδρα αυτού του μέσου ενημέρωσης, συνειδητοποίησε ότι περίμενε παιδί.

Ωστόσο, η χώρα της, η οποία κρατά κλειστά τα σύνορά της από τον Μάρτιο του 2020 λόγω της πανδημίας, επιτρέπει με το "σταγονόμετρο" στους δικούς της υπηκόους να επιστρέφουν.

Όταν η δημοσιογράφος έμαθε ότι δεν μπορούσε να επωφεληθεί από καμία παρέκκλιση των κανονισμών για να επιστρέψει, κάλεσε ανώτερους αξιωματούχους των Ταλιμπάν. Στη συνέχεια, οι τελευταίοι της πρότειναν να έρθει να γεννήσει στη χώρα τους, όπου εδρεύει ο σύζυγός της, ο Βέλγος φωτογράφος.

Πρόσθεσαν «μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά», είπε στη New Zealand Herald.

«Όχι, χαιρόμαστε για σένα, μπορείς να έρθεις και δεν θα έχεις πρόβλημα. Απλώς πείτε στους ανθρώπους ότι είστε παντρεμένοι και αν η κατάσταση χειροτερέψει, καλέστε μας. Μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά», της είπε ένας ανώνυμος αξιωματούχος των Ταλιμπάν στο τηλέφωνο ενώ βρισκόταν στη Ντόχα.

«Όταν είχα ανάγκη, η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας μου είπε ότι δεν ήμουν ευπρόσδεκτη». «Όταν οι Ταλιμπάν προσφέρουν -σε μια ανύπαντρη, έγκυο- ασφαλές καταφύγιο, ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά».

Αφού δημοσιοποίησε την ιστορία της και ζήτησε τη βοήθεια δικηγόρων, οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας επικοινώνησαν μαζί της, και της είπαν ότι το αίτημά της για να μπει στη χώρα της θα επανεξεταστεί.

Ο Κρις Χίπκινς, ο Νεοζηλανδός υπουργός αρμόδιος για την αντιμετώπιση της Covid-19 ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ζήτησε από τους αξιωματούχους να ελέγξουν εάν όλες οι διαδικασίες είχαν ακολουθηθεί σωστά στην περίπτωση της κας Μπέλις, «το αίτημα της οποίας να επιστρέψει φαινόταν εκ πρώτης όψεως να χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις».

Ο Κρις Μπάνι, επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης απομόνωσης και καραντίνας της Νέας Ζηλανδίας, τόνισε στην εφημερίδα ότι η υπηρεσία δεν έλαβε επιβεβαίωση ότι η Μπέλις σκόπευε να αλλάξει τις ημερομηνίες των πτήσεων της και να επιστρέψει νωρίτερα.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι έκλεισε αεροπορικά εισιτήρια με ανοιχτή ημερομηνία λόγω της σπανιότητας των πτήσεων από την Καμπούλ και για να «έχουμε χρόνο να ασκήσουμε έφεση εάν μας απορρίψουν».

Η δημοσιογράφος επέμεινε ότι δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα και θα αγωνιστεί επίσης για τα δικαιώματα άλλων Νεοζηλανδών που έχουν αποκλειστεί από τη χώρα τους.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Νεοζηλανδούς για την μεγάλη τους υποστήριξή. Η δοκιμασία ήταν αγχωτική και τα καλά σας λόγια και η ενθάρρυνσή σας βοήθησαν πάρα πολύ τον Τζιμ και εμένα», έγραψε η Μπέλις.

Η πρώην δημοσιογράφος του Al Jazeera είχε ρωτήσει τους Ταλιμπάν κατά την εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου τους: «Τι θα κάνετε για να προστατέψετε τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών;»

Η προσωρινή διοίκηση υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν έχει κατηγορηθεί ότι στερεί από τις γυναίκες στην κατά υπερσυντηρητική κοινωνία του Αφγανιστάν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε άλλες υπηρεσίες, κάτι που οι Ταλιμπάν διαψεύδουν.

Η Μπέλις λέει τώρα ότι είναι «ειρωνικό» που τώρα θέτει την ίδια ερώτηση στη δική της κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση απέσυρε τα σχέδια της για σταδιακό άνοιγμα από τα μέσα Ιανουαρίου για τα τέλη Φεβρουαρίου λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενο ξέσπασμα της παραλλαγής Όμικρον, όπως συμβαίνει στη γειτονική Αυστραλία.

Μια χώρα πέντε εκατομμυρίων κατοίκων, η Νέα Ζηλανδία έχει καταγράψει 15.910 επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού και 52 θανάτους από επιπλοκές της Covid-19 από την αρχή της πανδημίας.

