Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Novavax: Έρχεται στην Ελλάδα - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για ραντεβού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις 21 Φεβρουαρίου αναμένονται οι πρώτες 168.000 δόσεις. Συνολικά η Ελλαδα θα παραλάβει 474.000 δόσεις του νέου εμβολίου.

Στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της Covid-19 θα προστεθεί και το εμβόλιο της Novavax, καθώς η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει Φεβρουάριο και Μάρτιο, 474.000 δόσεις. Η πρώτη παραλαβή, 168.000 δόσεων, αναμένεται στις 21 Φεβρουαρίου και σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας θα λειτουργήσουν εμβολιαστικά κέντρα από τις αρχές Μαρτίου. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο Covid-19.

Όπως είπε, σήμερα ξεπεράστηκαν οι 19.400.000 εμβολιασμοί. Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 7.760.000 πολίτες, δηλαδή το 73,8% του γενικού πληθυσμού και 83,7% επί του ενήλικου πληθυσμού. Περισσότερα από 7.330.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους που αντιστοιχεί σε ποσοστό 69,8% του γενικού πληθυσμού και 79,3% του ενήλικου πληθυσμού.

Δικαιούχοι αναμνηστικής δόσης είναι 5.816.000 πολίτες, ποσοστό 80% επί των ολοκληρωμένων εμβολιασμών. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 4.880.000 εκατ. εμβολιασμοί, ποσοστό 83,8% επί των δικαιούχων και 200.000 πολίτες έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, ποσοστό 3,4%.

Υπενθύμισε ότι έως τις 7 Φεβρουαρίου θα πρέπει να εμβολιαστούν με την αναμνηστική δόση όσοι έχουν περάσει 7μηνο από τη δεύτερη δόση ή τρεις μήνες από την πρώτη δόση με το μονοδοσικό εμβόλιο, έτσι ώστε το πιστοποιητικό εμβολιασμού να παραμένει ενεργό.

Σε σχέση με τους άνω των 60 ετών, 230.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση ή έχουν κλείσει το ραντεβού τους. Χαρακτηριστικά 200.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, άλλοι 12.000 έχουν προγραμματισμένο ραντεβού και άλλες 12.000 έχουν κάνει αίτηση για κατ οίκον εμβολιασμό. Από την προηγούμενη Δευτέρα, όπως είπε, συνεχίζουν να κλείνονται ραντεβού και μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί 10.000 ραντεβού.

Στο πρόγραμμα κατ' οίκον εμβολιασμού έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 110.000 αιτήσεις και έχουν εμβολιαστεί 75.000 πολίτες.

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός – Θεσσαλονίκη: τι έδειξαν οι εξετάσεις της 24χρονης

Θεσσαλονίκη: Τηλεφώνημα για βόμβα, εκκενώνονται καταστήματα

“The 2Night Show” με Παπαβλασοπούλου και Ίμβριο (εικόνες)