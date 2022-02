Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Διαρρήκτης εγκλωβίστηκε σε σπίτι αστυνομικού (βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία. Στο σημείο σπεύδει μόναδα της ΕΚΑΜ.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται στη Νέα Ιωνία το βράδυ της Τρίτης.

Σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία για τη σύλληψη διαρρήκτη που φέρεται να έχει εγκλωβιστεί σε διαμέρισμα που διαμένει αστυνομικός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, ο κακοποιός εισέβαλε στο διαμέρισμα, επί της οδού Καποδιστρίου, λίγο μετά τις 19:00, αλλά έγινε αντιληπτός από γείτονες που ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν, εκτός των άλλων, αστυνομικοί της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, ενώ εκτιμάται ότι ο διαρρήκτης πιθανόν να έχει πάρει το υπηρεσιακό όπλο του αστυνομικού.

