Αφρική: Απήγαγαν, σκότωσαν και διαμέλισαν 4χρονο αλμπίνο

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η δοφονονία ενός 4χρονου αλμπίνου.

Το πτώμα ενός μικρού αλμπίνου, ηλικίας 4 ετών, ο οποίος απήχθη το Σάββατο από την Μπουζουμπούρα, τη μεγαλύτερη πόλη του Μπουρούντι, βρέθηκε διαμελισμένο σήμερα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο την ένωση Albinos sans frontieres και μια διοικητική πηγή.

«Ένας μικρός αλμπίνος, που ονομαζόταν Αμπντούλ κι ήταν 4 ετών, απήχθη το Σάββατο το απόγευμα από μια ομάδα τριών δολοφόνων που επέβαιναν σε ένα ταξί, την ώρα που έπαιζε με άλλα παιδιά στη συνοικία Κινάμα», στα περίχωρα της Μπουζουμπούρα, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος τύπου της ένωσης Albinos sans frontieres (ASF), Σαντράκ Ναχουμουρεμί.

Οι απαγωγείς του, στη συνέχεια, κατευθύνθηκαν προς την επαρχία Κανκούζο, που βρίσκεται σε απόσταση 230 χιλιομέτρων από την Μπουζουμπούρα, όπου σκότωσαν και «διαμέλισαν» τη σορό του μικρού αγοριού, περιέγραψε ο Ναχουμουρεμί και ένας διοικητικός αξιωματούχος της περιοχή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

«Ο Αμπντούλ δολοφονήθηκε, κατόπιν οι βασανιστές του τού έκοψαν τα χέρια και τα πόδια, προτού αφαιρέσουν τα οστά και τα μοιραστούν. Μετά, πήγαν να πετάξουν τα λείψανά του σε ένα δάσος της κοινότητας Κιγκάμπα την Κυριακή», εξήγησε ο αξιωματούχος.

«Ένα παιδί που φύλαγε ένα κοπάδι τους είδε και ειδοποίησε τις αρχές, γεγονός που επέτρεψε τη σύλληψη των δύο εκ των τριών κακοποιών που μετέφεραν ο καθένας εξ αυτών τα οστά του παιδιού σε ένα σακίδιο», είπε.

Σε πολλές περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής, οι αλμπίνοι αναζητούνται και δολοφονούνται και τα μέλη και όργανά τους αφαιρούνται για να χρησιμοποιηθούν για τελετουργικά μαγείας που υποτίθεται ότι φέρνουν πλούτη και τύχη.

Περίπου 20 αλμπίνοι δολοφονήθηκαν στο Μπουρούντι από το 2008 και τα οστά τους πουλήθηκαν στην Τανζανία, όπου είναι σύνηθες αυτού του είδους το τελετουργικό, ανέφερε η διοικητική πηγή.

