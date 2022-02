Αθλητικά

Μέισον Γκρίνγουντ: Συνελήφθη για σεξουαλική επίθεση και απειλή δολοφονίας

Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνελήφθη μετά την καταγγελία της συντρόφου του.

Η Αστυνομία του Μάντσεστερ το δίνει πλέον κι επίσημα: Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μέισον Γκρίνγουντ συνελήφθη ως ύποπτος (και) για σεξουαλική επίθεση και απειλή δολοφονίας, όπως ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την Τρίτη (02/02) η Αστυνομία της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ, μετά από τα βίντεο που ανέβασε η πρώην σύντροφός του στα social media την περασμένη Κυριακή (30/01) και τις αναφορές που έκανε.

Η αστυνομία ήταν πολύ προσεκτική όλες αυτές τις ημέρες στις αναφορές και τις διατυπώσεις της. Την Κυριακή (30/01) αμέσως μετά τη σύλληψη του Γκρίνγουντ, ανέφερε ότι συνέλαβε «...έναν ύποπτο αφού ενημερωθήκαμε για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μια γυναίκα που κατήγγειλε περιστατικά σωματικής βίας».

Οι κατηγορίες εναντίον του Γκρίνγουντ -συμπεριλαμβανομένων βίντεο, φωτογραφιών και ηχητικής εγγραφής- δημοσιεύτηκαν στο Instagram την Κυριακή (30/01) κι αργότερα διαγράφηκαν.

«Οι ντετέκτιβ έλαβαν επιπλέον χρόνο για να μιλήσουν με έναν άνδρα περίπου 20 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για βιασμό και επίθεση σε μια γυναίκα», ανέφερε σε ανακοίνωση της Αστυνομίας συμπληρώνοντας πως «...συνεχίζει να ανακρίνεται, καθότι οι δικαστές ενέκριναν παράταση μέχρι αύριο (Τετάρτη 02/02). Μετά από τις μέχρι στιγμής έρευνες, στους λόγους της σύλληψης του συγκεκριμένου άνδρα, έχουν προστεθεί και οι απειλές για δολοφονία».

