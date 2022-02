Τοπικά Νέα

Χαλκίδα: Οπαδική επίθεση σε πατέρα που περίμενε το παιδί του

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας, φαίνεται να έλαβε χώρα στη Χαλκίδα λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης 1 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από τοπικά μέσα, ένας πατέρας, δέχτηκε επίθεση από αγνώστους έξω από την Σχολή kick boxing που είχε πάει να παραλάβει το παιδί του.

Εκεί, άγνωστοι κουκουλοφόροι του επιτέθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τρία άτομα φορώντας κουκούλες, επιτέθηκαν στον άτυχο άνδρα ενώ βρισκόταν στο αμάξι του, έσπασαν το τζάμι με ρόπαλα και σφυριά, ενώ στην συνέχεια τον χτύπησαν στο κεφάλι.

Ο άνδρας, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και μετά απο εξετάσεις, φάνηκε πως δεν έχει κάποιον σοβαρό τραυματισμό και έτσι επέστρεψε σπίτι του με κάποια ράμματα.

