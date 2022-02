Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μονακό: Ήττα για το "τριφύλλι" μέσα στο ΟΑΚΑ

Το κρεσέντο του πρώην "Πράσινου" Μάικ Τζέιμς οδήγησε στη νίκη τη Μονακό με 83-91.

Η πεντάλεπτη αγωνιστική... ύπνωση, στην οποία έπεσε ο Παναθηναϊκός αμέσως μετά το... προσπέρασμα του (68-67 στο 33΄), υποχρέωσε τους «πράσινους» να παραδοθούν στο κρεσέντο του Μάικ Τζέιμς από την περιφέρεια και μοιραία να επιστρέψουν στα αρνητικά αποτελέσματα στη Euroleague (5-16, 17η θέση).

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 83-91 από τη Μονακό στο ΟΑΚΑ, για την 24η αγωνιστική, με τους Μονεγάσκους να βελτιώνουν σε 11-12 το ρεκόρ τους και να πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής την οκτάδα.

Οι πράσινοι, μπήκαν στο παρκέ χωρίς τον Παπαπέτρου, ο οποίος έχει υποβληθεί σε εγχείρηση.

Τα δεκάλεπτα: 27-19, 42-49, 61-65, 83-91

