Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Άφαντος ο διαρρήκτης που εισέβαλλε σε σπίτι αστυνομικού (εικόνες)

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις «χτενίζουν» την περιοχή. Πώς έγινε αντιληπτός ο διαρρήκτης και τι φοβούνται οι Αρχές.

Εκτεταμένες έρευνες κάνει η ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη διαρρήκτη που εισέβαλε απόψε σε διαμέρισμα όπου διαμένει αστυνομικός, επί της οδού Καποδιστρίου.

Ο κακοποιός έγινε αντιληπτός από γείτονες που ειδοποίησαν την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσαν, εκτός των άλλων, αστυνομικοί της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, επειδή υπήρχε η εκτίμηση ότι πιθανόν να έχει πάρει το υπηρεσιακό όπλο του αστυνομικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ, ο διαρρήκτης πρόλαβε να διαφύγει πριν να μπουν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα.

