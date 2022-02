Κόσμος

Αϊτή: Φονικές πλημμύρες σαρώνουν τη χώρα

Χιλιάδες σπίτια πλημμύρισαν καθώς πολλές συνοικίες βρίσκονται κάτω από τα νερά.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένας αγνοείται στην Αϊτή έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η Πολιτική Προστασία.

Ο Τζέρι Τσάντλερ, ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε χθες το πρωί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επιβεβαιώθηκαν τρεις θάνατοι στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου αγνοείται ακόμη ένας άνθρωπος. Ο τέταρτος θάνατος καταγράφηκε στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, συμπλήρωσε ο κ. Τσάντλερ χθες βράδυ.

Τουλάχιστον 20 κοινότητες επλήγησαν από τις πλημμύρες. Κατά τον ακόμη προσωρινό απολογισμό των αρχών, πάνω από 2.500 σπίτια πλημμύρισαν και τρία καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η Καπ Αϊτιέν, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας (300.000 κάτοικοι), πλήττεται ιδιαίτερα από τις πλημμύρες, με αρκετές συνοικίες της να βρίσκονται κάτω από τα νερά.

«Οι συνθήκες (...) δεν έχουν ακόμη επιτρέψει μέχρι στιγμής να γίνει απολογισμός των ζημιών» στην πόλη, διευκρίνισε η Πολιτική Προστασία.

Γέφυρα που συνδέει μικρή βορειοανατολική πόλη με την υπόλοιπη χώρα υπέστη ζημιά, ενώ έχει επίσης πλημμυρίσει βιομηχανικό πάρκο στην περιοχή των συνόρων με τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η οξεία έλλειψη υποδομών για την απορροή των νερών της βροχής έχει αποτέλεσμα να υφίστανται πολύ συχνά μεγάλες υλικές ζημιές οι κυριότερες πόλεις της Αϊτής.

Η ανυπαρξία αποτελεσματικού συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων εξάλλου κάνει ακόμη πιο ευάλωτες τις φτωχότερες οικογένειες, οι οποίες στήνουν, τις περισσότερες φορές χωρίς άδεια, επισφαλείς κατοικίες κοντά σε αγωγούς ή ρεματιές που έχουν φράξει σκουπίδια.

