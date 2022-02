Κόσμος

Κολομβία: Μάχη μεταξύ του στρατού και του καρτέλ Clan del Golfo

Η επιδρομή του στρατού έγινε στο προπύργιο του μεγαλύτερου καρτέλ της Κολομβίας, το οποίο έμεινε ακέφαλο μετά τη σύλληψη του αρχηγού του, τον Οκτώβριο.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη στη βορειοδυτική Κολομβία κατά τη διάρκεια επιδρομής του στρατού εναντίον της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ της κοκαΐνης στη χώρα των Άνδεων, ο επικεφαλής του οποίου συνελήφθη τον Οκτώβριο.

Η επιχείρηση άρχισε χθες το πρωί και βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη το απόγευμα, όταν ο κολομβιανός υπουργός Άμυνας Διέγο Μολάνο ανακοίνωσε ότι «μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί εννιά θάνατοι».

Τα πτώματα βρέθηκαν σε αγροτική περιοχή στον δήμο Ιτουάνγκο, προπύργιο της συμμορίας Clan del Golfo.

Ο επικεφαλής της Ντάριο Αντόνιο Ούσουγα, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο Οτονιέλ, συνελήφθη την 23η Οκτωβρίου 2021, κατά τη διάρκεια επιχείρησης με τη συμμετοχή 500 αστυνομικών και στρατιωτικών.

Μετά τη σύλληψη του Οτονιέλ, του πιο καταζητούμενου διακινητή ναρκωτικών στην Κολομβία, ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε έκρινε πως ήρθε η αρχή του «τέλους» για την Clan del Golfo, τη συμμορία στην οποία προσάπτεται η διακίνηση του 30% της κοκαΐνης που εξάγεται από τη χώρα.

Ο Οτονιέλ κρατείται σε φυλακή στην Μπογκοτά εν αναμονή της έκδοσής του στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οποίων προσέφερε αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Στις τάξεις της Clan del Golfo ανήκουν κάπου τριάντα πρόσωπα που ασχολούνται αποκλειστικά με τις εξαγωγές και διαδραματίζουν με ρόλο ενδιάμεσων με άλλες εγκληματικές οργανώσεις στο εξωτερικό, έχοντας δημιουργήσει δίκτυο εκτείνεται σε 28 χώρες, σύμφωνα την κολομβιανή αστυνομία.

