“The 2Night Show” - Ίμβριος: Η πρόταση για το Survivor και ο τρίτος γάμος

Ο αγαπημένος τραγουδιστής θυμήθηκε την παιδική του ηλικία, τις διακοπές στη Σαμοθράκη, τα φοιτητικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τα πρώτα «σκιρτήματα» για τη μουσική.

Καλεσμένος στο "The 2Night Show" ήταν ο Πέτρος Ίμβριος το βράδυ της Τρίτης. Γεννημένος στη Γερμανία, θυμάται την παιδική του ηλικία, τις διακοπές στη Σαμοθράκη, τα φοιτητικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τα πρώτα «σκιρτήματα» για τη μουσική.

Αποκάλυψε γιατί η μητέρα του δεν τον άφησε να μάθει μπουζούκι και πόσα μουσικά όργανα ξέρει να παίζει. Εξήγησε γιατί προτιμούσε να εμφανίζεται σε «πίστες» της Θεσσαλονίκης και πώς ένιωσε όταν εμφανίστηκε, για πρώτη φορά, στην Αθήνα με την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Αναφέρηκε ακόμα στο τρίτο στεφάνι, που φόρεσε πρόσφατα, και εξήγησε πως αυτό ήταν η αφορμή για το καινούργιο του Video Clip.

Ωστόσο, μίλησεκαι για την πρόταση που είχε για να συμμετέχει στο Survivor, ωστόσο την αρνήθηκε, μετά τις αντιδράσεις των παιδιών του. Ο τραγουδιστής δελεάστηκε από το θέμα των χρημάτων, ωστόσο μετά την ατάκα που του είπε η μία από τις κόρες του, «άδειασε» και τελικά αρνήθηκε να ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο.

«Δελεαστικό ήταν μόνο το θέμα των χρημάτων. Τα άλλα τώρα να πεινάσω, να εκτεθώ και να σε κρίνουν γιατί θα υπάρξει πάνω από το όνομά σου ένα περίεργο σύννεφο… Από την άλλη να κοιμάμαι επάνω σε σανίδια μετά από τόσα χρόνια που έχω κάνει τόσα πράγματα στη ζωή μου, νομίζω πως δεν το αξίζω.

Όταν το έψαξα λίγο και είπα στις κόρες μου για την πρόταση, η μικρή μου γύρισε και μου είπε μπαμπά δεν μιλάς σοβαρά τώρα. Η άλλη άρχισε μετά, εσύ που έλεγες για τους άλλους που αφήνουν τα παιδιά τους και πάνε μακριά. Θα αφήσεις τώρα τα παιδιά σου; Άδειασα» είπε ο Πέτρος Ίμβριος στο The 2night Show και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Σχετικά με τους συναδέλφους του που πήγαν και εκτέθηκαν, τόνισε: «Ένιωσα άσχημα για κάποιους συναδέλφους. Το κακό είναι ότι και μετά από το παιχνίδι δεν το κατάλαβαν. Θα έβαζα ξανά τις εκπομπές να τις δω για να δω τι ήταν περίεργο; Με κάποιο μοντάζ και με κάποιες συρραφές μπορεί ένα πράγμα που μπορεί να μην είναι το πραγματικό και το αληθινό. Αλλά ο χαρακτήρας είναι χαρακτήρας».





