Ιταλία: 15χρονοι κατηγορούνται για βιασμό συμμαθήτριάς τους

Τρεις 15χρονοι, στην Μπολόνια της Ιταλίας, κατηγορούνται ότι κακοποίησαν σεξουαλικά μια συμμαθήτριά τους, η οποία βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου. Στο σχολείο της κοπέλας και των τριών συμμαθητών της, είχε προκηρυχθεί απεργία. Αποφάσισαν να πάνε στο σπίτι ενός εκ των τριών 15χρονων και αγόρασαν τρία μπουκάλια με αλκοολούχα ποτά.

Η κοπέλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού και πως όταν μπόρεσε να ξαναβρεί τις δυνάμεις της και να βγει από το διαμέρισμα, γύρω στις τρεις το απόγευμα, κάλεσε σε βοήθεια την αδελφή της και τηλεφώνησαν μαζί στους καραμπινιέρους.

Το μήνυμα που «καίει» έναν εκ των φερόμενων ως δραστών

Μετά από λίγο οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν έναν από τους δράστες και στο κινητό του βρήκαν μήνυμα που είχε στείλει στους άλλους δυο.

«Εδώ και μισή ώρα λέει ότι τη βιάσαμε. Κάντε κάτι, την έχουμε βάψει», έγραψε ο νεαρός. Οδηγήθηκε άμεσα στο αστυνομικό τμήμα και τέθηκε σε κατ΄οίκον περιορισμό. Μέχρι αυτήν τη στιγμή, συνεχίζει να επιμένει ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της κοπέλας.

Ο δεύτερος δράστης, σύμφωνα με τον Τύπο, επιβεβαίωσε ουσιαστικά την καταγγελία του θύματος. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο, η όλη έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η κοπέλα εξετάσθηκε από γιατρό, ο οποίος διεπίστωσε ότι φέρει μώλωπες σε πολλά σημεία του σώματός της και οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι τρεις δράστες φέρθηκαν με μεγάλη αγριότητα.

