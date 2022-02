Πολιτική

Μπλίνκεν: Το “ευχαριστώ” στον Δένδια για την συνεισφορά της Ελλάδας στο Αφγανιστάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τις Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις και τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ.