NBA – Αντετοκούνμπο: Με triple double οδήγησε τα “Ελάφια” στην νίκη

Η συγκλονιστική εμφάνιση του Greek Freak ξανάφερε…. τα χαμόγελα στο Μιλγουόκι.

Με το 29ο triple double της καριέρας του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Ουίζαρντς, στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, με 112-98. Τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 32-21 και καταλαμβάνουν την 5η θέση στην Ανατολή ενώ η Ουάσιγκτον, που αγωνίστηκε χωρίς τον Μπράντλεϊ Μπιλ, έπεσε στο 23-27 και βρίσκεται εκτός των play-in.

O «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους (14/18 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 5/5 βολές), 15 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 38 λεπτά συμμετοχής και είναι πλέον στην 18η θέση των παικτών με τα περισσότερα triple doubles στην Ιστορία της λίγκας, προσπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν. Από εκεί και πέρα, πολύ καλοί ήταν οι Τζρού Χόλιντεϊ με 22 πόντους (4/5 τρίποντα) και Μπόμπι Πόρτις με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Για τους «μάγους» πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάιλ Κούζμα με 25 πόντους (11 ριμπάουντ) ενώ 20 πόντους πρόσθεσε ο Μοντρέζλ Χάρελ.

Επόμενο ματς για τους Μπακς τα ξημερώματα της Κυριακής (05:00) στο Πόρτλαντ απέναντι στους Μπλέιζερς.

