Θεσσαλονίκη - Δολοφονία 19χρονου: Το τελευταίο “αντίο” στον Άλκη

Θλίψη και οδύνη στο πανελλήνιο για την δολοφονία του 19χρονου. Στην Βέροια σήμερα η κηδεία του.

Θλίψη και οδύνη σκόρπισε σε ολόκληρο το πανελλήνιο η είδηση της φρικτής δολοφονίας του 19χρονου Άλκη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Η κηδεία του αδικοχαμένου παιδιού πρόκειται να γίνει σήμερα, στις 12 το μεσημέρι, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Βέροια. Η οικογένεια και οι φίλοι του αδικοχαμένου νέου θα του πουν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στα Κοιμητήρια Βέροιας, όπου και θα γίνει η ταφή του.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή σοκάρει, καθώς έδειξε ότι ο Άλκης υπέκυψε από βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, απόρροια των πολλαπλών χτυπημάτων που δέχθηκε και τη μαχαιριά που δέχθηκε στον μηρό του.

Ο19χρονος φίλαθλος του Άρη, έφερε στα κάτω άκρα τραύματα από ίσο και τέμνον όργανο, τα οποία του προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία, ενώ έφερε σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι από πολύ ισχυρά χτυπήματα που δέχθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες τρεις άνδρες έχουν προσαχθεί στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, μέχρι στιγμής κάποια από τις προσαγωγές δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής ερεύνησαν σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή εκτός από τις κάμερες ασφαλείας μήπως και βρουν κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στη σύλληψη των δραστών.

Έχουν εστιάσει στο λευκό όχημα μάρκας BMW το οποίο κινήθηκε αντίθετα στο μονόδρομο επί της Θεοδώρου Χαζή, το δρόμο δηλαδή όπου σημειώθηκε η στυγερή δολοφονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην επίθεση συμμετείχαν τρία αυτοκίνητα και τουλάχιστον 12 άτομα.

