Βασιλακόπουλος: Είμαστε πλούσιος λαός να μπει μεγαλύτερο πρόστιμο στους ανεμβολίαστους

Σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας, το πρόστιμο θα πρέπει να αφαιρείται κατευθείαν από τους μισθούς και τις συντάξεις.

Υπέρ των αυστηρότερων μέτρων υποχρεωτικότητας για τον εμβολιασμό, με κατά πολύ αυστηρότερα πρόστιμα, τάχθηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, αμφισβητώντας ταυτόχρονα ότι τα υφιστάμενα πρόστιμα θα εισπραχθούν.

«Δεν είναι σοβαρή υποχρεωτικότητα αυτή η οποία επιβλήθηκε και γι’ αυτό δεν έχει πιάσει. Είμαστε ένας πλούσιος λαός, είναι 6.000 – 7.000 υγειονομικοί που αντέχουν επί 6 – 7 μήνες χωρίς μισθό. Εγώ δεν αντέχω να ζήσω 6 – 7 μήνες χωρίς μισθό, δεν βγαίνω. Τι είναι 100 ευρώ για τον άλλο τον πλούσιο… Θα τα δώσει κανείς; Όχι, είμαι σίγουρος. Πιστεύετε ότι θα τα πληρώσει κάποιος ή θα εισπραχθούν; Χρειάζονται "πιο δύσκολα" πρόστιμα "στην πηγή"» σημείωσε.

Όπως εξήγησε, «αν το πρόστιμο αφαιρείτο από τη σύνταξη αντί για 220.000, θα είχαμε 450.000 με 500.000 εμβολιασμένους».

«Πρέπει να καταλάβουμε ως κοινωνία ότι πώς θα υπάρξει διακοπή μετάδοσης θέλει καθολικό εμβολιασμό όλου του πληθυσμού, των παιδιών συμπεριλαμβανομένων (...) 220.000 με 230.000 άνθρωποι άνω των 60 ετών εμβολιάστηκαν με την υποχρεωτικότητα, μας περισσεύουν 300.000 τελείως ευάλωτοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν δείτε χθες πόσοι πεθαίνουν στην Ελλάδα και την ηλικιακή κατανομή τους το 90% είναι άνω των 60. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Να βρούμε σοβαρό τρόπο να υποχρεώσουμε αυτούς τους ανθρώπους» σημείωσε ο κ. Βασιλακόπουλος.

