Τζουμέρκα - σκιέρ: Συγκλονίζει η Τζώρτζια για την τραγωδία στο βουνό (βίντεο)

Σε μια συγκλονιστική ανάρτηση για τον θάνατο του 21χρονου σκιέρ στα Τζουμέρκα προχώρησε χθες το μεσημέρι, η τραγουδίστρια Τζώρτζια Κεφαλά από τους «Μπλε».

Η τραγουδίστρια εξομολογείται μέσω των social media ότι είναι η νονά του άτυχου σκιέρ Ερμή Θεοφάνη Θεοχαρόπουλου που έχασε τη ζωή του.

Δείτε τα όσα συγκλονιστικά είπε:

"Bρίσκομαι εδώ στα ωραία Τζουμέρκα, αυτά τα ωραία βουνά. Υπάρχει ένας ωραίος χώρος γυμναστήριο αναρρίχησης, έρχονταν παιδιά εδώ και περνούσαν το χρόνο τους. Το έφτιαξαν δύο φίλοι που αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να έρθουν εδώ το 2012.

Δύο εξαιρετικοί φίλοι από αυτούς που βάζουν στόχους και κοιτούν να γίνονται όσο καλύτεροι μπορούν. Με έναν απλό στωικό, λιτό, τρόπο χωρίς φανφάρες και επιδείξεις.

Πήραν λοιπόν αυτή την απόφαση και ήρθαν σε αυτό τον υπέροχο τόπο να ζωντανέψει η επαρχία να ζωντανέψει η φύση, η συνείδηση των ανθρώπων να επιστρέψουν στη φύση που τόσο αγαπούν. Ηρθαν με τα δύο τους παιδάκια. Τώρα είναι ένα, γιατί σήμερα έχουμε την κηδεία του ενός.

Του Ερμή Θεοχαρόπουλου. Του Ερμή-Θεοφάνη Θεοχαρόπουλου τυχαίνει να ξέρω όλο το όνομα γιατί είμαι η νονά του Ερμή, η πνευματική του μητέρα. Τον είδα να ανδρώνεται σιγά σιγά να γίνεται ένας εξαιρετικός νέος, ένας πραγματικός άριστος. Γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί άριστοι.

Και συνήθως αυτοί προσπαθούν να τα καταφέρουν μόνοι τους και τα καταφέρνουν όπως πολλοί άλλοι αθλητές και κάποιοι καλλιτέχνες χωρίς καμία στήριξη από αυτό το κράτος το οποίο αυτό που κάνει είναι να βάζει ανθρώπους σε λάθος δουλειές. Πώς γίνεται αυτό;

Πώς γίνεται να τραυματιστεί ο Ερμής, να πέσει, πραγματικά να διαλυθεί και να πάρει το 112 που είναι ο αριθμός επείγουσας ανάγκης για κάθε ορειβάτη όταν πέφτει και να δώσει στίγμα που βρίσκεται και να έρθει η βοήθεια πέντε ώρες μετά. Γιατί ποτέ δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. ]

Ηρθε η ΕΜΑΚ με έναν κύριο που είναι υπέρβαρος. Δεν μας ενοχλεί που είναι υπέρβαρος αλλά δεν πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση. Δεν μπορείς να ανέβεις στο βουνό φορτωμένος σε ένα έλκυθρο. Το έλκυθρο το φορτώθηκε ο πατέρας του. Σε συνδυασμό με ένα φίλο αθλητή γιατί πρέπει να είσαι αθλητής για να σώσεις κάποιον στο βουνό δεν γίνεται αλλιώς.

Το ζαλώθηκε λοιπόν ο πατέρας του και άρχισε να ανεβαίνει το βουνό για να τον σώσει ο πατέρας. Αφού έγινε αυτό ήρθε και η μητέρα με τα πόδια προσπάθησαν να ζεστάνουν το παιδί τους γιατί αιμορραγούσε πέντε ώρες έχανε αίμα και έχανε και τη ζωή του. Του αλλουνού κυρίου που ήταν επίσης στην ΕΜΑΚ του έπεσε το μπουφάν και γλιστρούσε στην πλαγιά και είπε στη μαμά του Ερμή, η οποία καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση θα βρισκόταν, να του πιάσει το μπουφάν.

Καμία συνεννόηση δεν υπήρξε μεταξύ ΕΜΑΚ και ελικοπτέρου που ήρθε μετά από ώρες. Αυτό το διανοείστε; Το ελικόπτερο μπορούσε να μιλάει με τον δήμαρχο που ήταν τελείως αχρείαστο εκείνη τη στιγμή αλλά όχι με την ΕΜΑΚ με την οποία είχαν να συντονίσουν μια επιχείρηση. Και πολλές άλλες παραλείψεις.

Οτι δεν είχαν βίτζι να πάρουν το παιδί και βέβαια άλλος ένας νέος έσβησε στα βουνά. Αυτό που θέλουμε εμείς να πούμε κάποια στιγμή είναι ότι οι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει να είναι πολιτευτές δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά γιατί είναι σε μια άλλη πραγματικότητα".





