Φωκίδα: Τράκαρε σε δέντρο και απανθρακώθηκε μέσα στο όχημα του

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήρθε πολύ αργά για να σώσει τον άτυχο άντρα.

Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 69χρονος λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, έξω από το Ευπάλιο Φωκίδας.

Υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες που διερευνά το ΑΤ Ευπαλίου, έχασε τον έλεγχο του ΙΧΦ που οδηγούσε και εξετράπη εκτός του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να ανατραπεί και στη συνέχεια να προσκρούσει σε δέντρο εντός οικοπεδικού χώρου.

Δυστυχώς το όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες και όταν επενέβη η Πυροσβεστική ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα που απανθρακώθηκε.

Στο σημείο επενέβησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ την προανάκριση ανέλαβε το ΑΤ Ευπαλίου.

Πηγή: lamiareport.gr

