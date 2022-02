Τοπικά Νέα

Καλαμάτα: Κατάρρευση στεγάστρου προκάλεσε τραυματισμούς

Στον ίδιο δρόμο, ακόμη ένα στέγαστρο, είχε καταρρεύσει το προηγούμενο βράδυ.

Μετά τη χθεσινή πτώση στεγάστρου στην οδό Μητροπολίτου Μελετίου, στην Καλαμάτα, ακόμη ένα στέγαστρο κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης στην ίδια οδό.

Το σημείο απέχει λίγα μέτρα από τον ναό της Υπαπαντής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tharrosnews.gr, από την κατάρρευση του στεγάστρου, τραυματίστηκαν υπάλληλοι του Δήμου που βρίσκονταν στο σημείο.

