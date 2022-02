Life

“Το Πρωινό” - Κουρκούλης: Στο Άγιο Όρος βίωσα θαύμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε ο Νίκος Κουρκούλης και συγκλόνισε με την εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας του.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε ο Νίκος Κουρκούλης και συγκλόνισε με την εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας του.

"Κρατάω την πίστη μου, στο Άγιο Όρος βίωσα ένα θαύμα" είπε χαρακτηριστικά ο δημοφιλής ηθοποιός και περιέγραψε όλη αυτή την εμπειρία που βίωσε όταν επισκέφθηκε τη μονή της Αγίας Άννας.

"Ένας φίλος μου που δεν είναι πια στη ζωή με παρακίνησε να πάμε στο Άγιο Όρος. Ήταν Μεγάλη Εβδομάδα το 2002 και μπήκα στο καραβάκι από Ουρανούπολη για Αγία Άννα και βρήκα μόνο μία θέση άδεια. Ο διπλανός μου στη θέση έμελλε να είναι ο γιατρός που θα με χειρουργούσε στην Αμερική", και συνέχισε περιγράφοντας το θαύμα

"Τη Μ. Παρασκευή με παίρνει ένας Γεροντας μέσα στη Μονή με έβαλε μία ζώνη που βάζουν στις άτεκνες γυναίκες και μετά από αυτό έγινα καλα. Είναι μία περίπτωση αυτοϊάσης."

Για την οικογένεια του και το γάμο μου με την Κέλλυ Κελεκίδου είπε "είμαστε 18 χρόνια μαζί και 13 χρόνια παντρεμένοι, είμαστε ζευγάρι τόσα χρόνια υπήρχαν εντάσεις " ενώ για την κρίση που πέρασε ο γάμος τους "έχουμε περάσει μεγάλη κρίση 1 χρόνο ήμουν εγώ Ελλάδα μόνος μου και η οικογενειά μου στην Αυστραλία."

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – ΕΝΦΙΑ: Μείωση κατά 13%

Υπόθεση βιασμού - 27χρονος: Η πρώτη αντίδραση μετά τις τοξικολογικές (βίντεο)

Ρόδος - Γυναικολόγος: “Καταπέλτης” η εισαγγελέας για τον 65χρονο μετά τις καταγγελίες γυναικών