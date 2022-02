Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν 14χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγνωστοι τον ξυλοκόπησαν άγρια και όσο τον χτυπούσαν τον ρωτούσαν τι ομάδα είναι. Τι κατήγγειλε ο πατέρας του.



Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του 19χρονου, τα ξημερώματα της Τρίτης, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, ένα νέο περιστατικό τυφλής οπαδικής βίας, είδε το φως της δημοσιότητας σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ3 και ερευνάται ήδη από τις αστυνομικές αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 14χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με μήνυση που υπέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας - Τριανδρίας, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από ομάδα αγνώστων, που τον ξυλοκόπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες στο κεφάλι και το σώμα. Μάλιστα, οι δράστες της επίθεσης, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας του ανήλικου, όσο τον χτυπούσαν τον ρωτούσαν τι ομάδα είναι.

Ο 14χρονος -όπως ανέφερε ο πατέρας του- γλίτωσε από τη μανία των δραστών, χάρη στην επέμβαση υπαλλήλων παρακείμενου ξενοδοχείου που αντιλήφθηκαν το σκηνικό.

Το θύμα συνοδευόταν από τον 15χρονο αδελφό του, που όμως κατάφερε να ξεφύγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: Κατάρρευση στεγάστρου προκάλεσε τραυματισμούς

Τζουμέρκα - σκιέρ: Συγκλονίζει η Τζώρτζια για την τραγωδία στο βουνό (βίντεο)

Υπόθεση βιασμού – Γεωργία: Επανεξέταση στις τοξικολογικές θα ζητήσει ο τεχνικός σύμβουλος