Επίθεση με βαριοπούλες στο Μέγαρο του ΟΣΕ (εικόνες)

Νέα καταδρομική επίθεση, αυτή την φορά στα γραφεία του ΟΣΕ, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα άγνωστοι.

Καταδρομική επίθεση με βαριοπούλες πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης άγνωστοι στα γραφεία του ΟΣΕ, επί της οδού Καρόλου 1 στο Μεταξουργείο.

Οι υπάλληλοι που πήγαν το πρωί για να ξεκινήσουν την εργασία τους, διαπίστωσαν ότι είχαν προκληθεί υλικές ζημιές σε τουλάχιστον τρεις τζαμαρίες του κτιρίου.

Άμεσα ειδοποίησαν την ΕΛ.ΑΣ. και ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, με τους αστυνομικούς να αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδεχομένως έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών.

Το «Μαύρο Συνδικάτο» πίσω από την επίθεση

Την ευθύνη ανέλαβε με ανάρτηση σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η ομάδα Μαύρο Συνδικάτο για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Ελπίδα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

«Από νωρίς ο προαστιακός έκλεισε κόβοντας και την δεύτερη δίοδο πέραν της Αττικής οδού στο αεροδρόμιο, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε ο γνωστός πανικός με το τρένο που χάλασε, με το ρυμουλκό που τράκαρε και με το άλλο τρένο που κόλλησε εξαιτίας των προηγούμενων στην Οινόη.

[…] Εκατοντάδες άνθρωποι βίωσαν μια παράλογη ταλαιπωρία και προστέθηκαν στους χιλιάδες άλλους που εκείνο το βράδυ αντιλήφθηκαν από πρώτο χέρι τι είναι ικανό να (μην) κάνει το κράτος και οι καπιταλιστές» αναφέρουν μεταξύ άλλων.

«Θέτουν όλους και όλες μας σε κίνδυνο. Γι’ αυτό αποτελούν στόχους» καταλήγουν.

