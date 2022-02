Υγεία - Περιβάλλον

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Παλαιό Φάληρο: rapid test δωρεάν στα σχολεία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκινά τη διενέργεια δωρεάν rapid test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Σε σχετική ενημέρωση από τον Ε.Ε.Σ. αναφέρονται τα εξής:

«Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ανταποκρινόμενος άμεσα στην έκκληση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου κ. Γιάννη Φωστηρόπουλου, θα διενεργεί από σήμερα, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των μαθημάτων.

Συγκεκριμένα, κατόπιν συνεννόησης του Προέδρου Dr. Αντώνιου Αυγερινού με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου κ. Γιάννη Φωστηρόπουλου, νοσηλεύτριες του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ., από σήμερα (2/2) και για όσο χρειαστεί, θα διενεργούν δωρεάν Rapid Test, καθημερινά και ώρες 8-2 μ.μ., στον χώρο του Γ΄ ΚΑΠΗ Π. Φαλήρου (Σειρήνων 1-3 και Άτλαντος), σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, άτομα που αποτελούν στενές επαφές των μαθητών, καθώς και όποιον δημότη το επιθυμεί.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος, εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του στον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα της Δημοτικής Αρχής του Παλαιού Φαλήρου, με στόχο να προστατευθεί περαιτέρω ο πληθυσμός των σχολικών μας μονάδων του Δήμου μας από την πανδημία».

