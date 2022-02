Life

Eκθαμβωτική η Kρίστεν Στιούαρτ με το νέο hair look! (εικόνες)

Η εμφάνιση σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη που συζητήθηκε!

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισης στο The Late Show With Stephen Colbert, η Kristen Stewart έκανε το ντεμπούτο της με μια νέα δραματική φράντζα που ήταν έντονη στο πλάτος, κοντή στο κέντρο και μακρύτερη στα πλάγια. Δεν ακούγεται πολύ ωραίo χτένισμα, αλλά λειτουργεί απόλυτα. Σε μια εξαιρετικά δροσερή ανατροπή στο προσωπικό της στυλ, η star του Spencer, έκανε ένα “in” χτένισμα για το 2022!

